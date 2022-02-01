我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

UCLA前講師發濫射威脅 校方取消教室講課改線上教學

特赦組織：以色列對巴勒斯坦人政策構成種族隔離

憂錯失先機 越南擬3月底全面開放國際旅遊

中央社河內1日專電
越南文化體育與旅遊部支持提前在3月31日全面開放國際旅遊的提議，而非原定的5月初。越南目前僅開放7省市在一定防疫規範下接待國際旅客，但成果有限。 歐新社
越南文化體育與旅遊部支持提前在3月31日全面開放國際旅遊的提議，而非原定的5月初。越南目前僅開放7省市在一定防疫規範下接待國際旅客，但成果有限。 歐新社

越南文化體育與旅遊部支持提前在3月31日全面開放國際旅遊的提議，而非原定的5月初。越南目前僅開放7省市在一定防疫規範下接待國際旅客，但成果有限。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，在遞交給越南總理范明正（Pham Minh Chinh）的提議中，越南文化體育與旅遊部說，3月31日是全面開放國際旅遊的適當時機，屆時越南有望完成加強針的施打。

越南文化體育與旅遊部表示：「許多區域國家已經開始恢復國際旅遊，如果越南進展緩慢，將失去吸引外國旅客的機會。」

越南文化體育與旅遊部原本預計從5月1日起全面恢復國際旅遊，但幾大航空公司與旅行社憂心旅遊業將錯過復甦的時機，因而呼籲早一點重新開放。

11家航空公司與旅行社先前向越南政府請願，希望越南政府2月初就能宣布全面對外國旅客開放的時間表。

越南採取「鎖國防疫」，外國旅客入境人次去年暴減96%。

越南政府去年11月起在疫苗護照架構下陸續允許7個省市接待國際旅客，旅客必須參與特定行程並完成相關隔離、檢疫規定，迄今約有8500名國際旅客抵達，但其中有一半的人是來探親的。

這7個省市分別為慶和省（Khanh Hoa）、堅江省（Kien Giang）、廣南省（Quang Nam）、廣寧省（Quang Ninh）、平定省（Binh Dinh）、胡志明市、峴港市（Da Nang）。

越南 防疫 疫苗

上一則

打開時光膠囊 香港西九龍很藝術 處處驚喜

延伸閱讀

吃葡萄、買樂透 國外過年習俗大不同

吃葡萄、買樂透 國外過年習俗大不同
南加美國越南華裔聯誼會 新春彌勒佛開光典禮

南加美國越南華裔聯誼會 新春彌勒佛開光典禮
越南救援包機爆受賄 民泣訴：自美返越花1萬美元

越南救援包機爆受賄 民泣訴：自美返越花1萬美元
越南逐步走出疫情陰霾 可口可樂砸1.3億美元蓋新廠

越南逐步走出疫情陰霾 可口可樂砸1.3億美元蓋新廠

熱門新聞

左為宋高宗書蘇東坡的「贈劉景文詩」，右為北宋畫家趙令穰的「橙黃橘綠」。書幅、畫幅原為團扇，後裱裝成冊頁，已被指定為國寶。圖／故宮提供

蘇東坡一首詩讓橘子紅了 台北故宮「無聲詩」展國寶

2022-01-30 15:18
漢庭頓圖書館的流芳園。（記者李雪／攝影）

洛杉磯後花園 亞洲庭園隱身漢庭頓圖書館

2022-01-31 11:09
香港黃大仙祠百年來二度取消公眾「上頭柱香」活動。圖為去年黃大仙祠封園後，有善信在封園後於門外參拜。（香港中通社）

百年來第二次 香港黃大仙再度取消除夕上頭炷香

2022-01-25 09:50
英國宣布從2月11日凌晨4時起，將取消對完整接種2劑疫苗入境旅客的新冠病毒篩檢。美聯社

旅遊福音 英國宣布取消「完整接種疫苗人士入境篩檢」

2022-01-24 21:38
越南文化體育與旅遊部支持提前在3月31日全面開放國際旅遊的提議，而非原定的5月初。越南目前僅開放7省市在一定防疫規範下接待國際旅客，但成果有限。 歐新社

憂錯失先機 越南擬3月底全面開放國際旅遊

2022-02-01 13:01
「吉卜力公園」3大主題區將於今年11月1日搶先開園。（取材自YouTube）

日本吉卜力公園 三大主題區11月開園 採預約制

2022-01-28 02:35

超人氣

更多 >
全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首

全國實體銀行倒閉數創新高 加州倒閉數量登全國榜首
「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任

「金融巨鱷」索羅斯另類觀察：習近平恐無法連任第3任
對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話

對中貿易政策 戴琪槓上蘇利文 兩人各說各話
在洛杉磯收入多少才算富有？超級富豪平均薪水看這裡

在洛杉磯收入多少才算富有？超級富豪平均薪水看這裡
馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」

馬斯克PO水墨老虎圖賀新年 網友驚見「性感中國紅」