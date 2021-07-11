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土耳其塗油摔跤復辦 傳承660年文化遺產

中央社艾迪尼11日專電
第660屆「克爾克普那爾塗油摔跤節」9至11日在土耳其西北部艾迪尼舉行，一名選手從後方擒抱對手，冷不防使出經典的背摔奪勝。(中央社)
第660屆「克爾克普那爾塗油摔跤節」9至11日在土耳其西北部艾迪尼舉行，一名選手從後方擒抱對手，冷不防使出經典的背摔奪勝。(中央社)

健壯男性全身塗油草地肉搏的「塗油摔跤」競技進入第660屆。土耳其日益突破2019冠狀病毒疾病枷鎖，上千觀眾前往草地摔跤場邊重拾久違的激情，傳承這項無形文化遺產。

源於14世紀的「克爾克普那爾塗油摔跤節」（Kirkpinar Oil Wrestling Festival）每年夏季在西北部艾迪尼（Edirne）舉行，總是吸引數以千計好手上草場競技。參加這項錦標賽的好手身上塗油，增加競技難度，也讓比賽更有看頭。2010年納入聯合國教科文組織（UNESCO）無形文化遺產的活動已有660年歷史。

UNESCO官網介紹，這項競技只在男性運動場舉行。爭奪克爾克普那爾黃金腰帶和「大摔角手」頭銜的選手們身上只穿黑色長皮褲，塗油人幫他們全身上下塗滿橄欖油，摔角手緊接著以「大搖大擺」姿態進行暖身並且相互問候。

比賽開始時，鼓樂隊演奏傳統曲目，司儀向觀眾一一介紹摔角手，並以詩句朗誦方式報出他們的姓名、頭銜和技能。

伊斯坦堡阿雷爾大學（Istanbul Arel University）圖書館與檔案編制學系主任比拉爾（Ender Bilar）是研究塗油摔跤的專家。他在摔跤場邊告訴中央社記者，1361年開始舉辦的這項競技僅在俄土戰爭和巴爾幹戰爭期間停辦。

比拉爾說：「當然，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已經影響所有體育活動，2020年第659屆克爾克普那爾塗油摔跤節也因此停辦。」

塗油摔跤節今年恢復舉辦，決賽日吸引上千名觀眾前往草地摔跤場邊重拾久違的激情、盡情吶喊。土耳其7月起幾乎解除所有防疫限制。截至目前，近69%總人口至少接種首劑2019冠狀病毒疾病疫苗，包括逾2成人口完成兩劑施打。

比拉爾指出，今年逾2100位摔跤手都必須完成2019冠狀病毒疾病疫苗接種才可以參賽，「塗油摔跤是結合力量和技巧的格鬥，是土耳其體育重要力量的展現，在男性運動場的神聖草地上」。

比拉爾說：「摔跤手和對手進場時哼唱宗教頌歌，祈願彼此好運，登場前相互握手給予彼此力量。青草地受到祝福，男性運動場成為誠實和力量的競技場。」

青草地上的格鬥以讓對手仰面朝天、雙肩著地奪勝。由於全身塗滿橄欖油，設法牽制對手皮褲成為重要的致勝招術，占優勢的摔跤手會將手臂伸進對方皮褲內，以此控制對手。

UNESCO官網指出，參加塗油摔角的選手被社會視為典範人物，慷慨、誠實、受人尊敬並堅持傳統和習俗。所有摔角手都接受師徒制的傳統訓練。

第660屆克爾克普那爾塗油摔跤節3天賽事於當地時間今天晚間畫下句點，決賽勝出的摔跤手可以掛上黃金腰帶，並且保有這項榮譽直到下屆比賽。

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