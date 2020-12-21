看富士山配尖叫！「離天國最近」日雲霄飛車旁建瞭望塔

為慶祝園內的雲霄飛車「FUJIYAMA」迎來25週年，富士急公園將建設新設施「FUJIYAMA塔」。（取材自富士急樂園官網）

富士山是日本 著名的觀光 景點，每年都會吸引無數觀光客一睹這個日本的象徵。而該從哪個角度欣賞富士山之美，也是常被討論到的話題。近來就有日本遊樂園，推出新的富士山瞭望台，給遊客另一種飽覽富士山美景的選擇。

來源：Fuji-Q Highland Official富士急ハイランド公式

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，位於山梨縣的「富士急樂園」，園區以追求刺激為主題，擁有多種不同軌道的高速雲霄飛車，令許多造訪的遊客驚叫連連。其中代表性的設施之一，就是全長2000公尺以上，高度與瞬間速度都在完工當時稱霸世界，有「距離天國最近的雲霄飛車」之稱的「FUJIYAMA」。

報導指出，FUJIYAMA完成於1996年，明年即將迎來25周年。為此，園方預計將在2021年夏天，在FUJIYAMA下衝軌道處，打造瞭望台「FUJIYAMA塔」。在這個瞭望台上，除了可以看得到富士山美景以外，還能在最近距離，聽到雲霄飛車乘客們的尖叫聲。

另外，在FUJIYAMA塔四周邊緣底，預計也將設置「FUJIYAMA步道 」。遊客們可以在配戴登山裝備等安全措施下，行走在距離地面高50多公尺高空，寬幅僅一位成年人，沒有扶手的露天空中步道中。想必這項體驗，屆時將會帶來更多遊客的尖叫聲。