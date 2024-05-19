旅遊／說走就走 溫哥華島自駕遊

37--維多利亞唐人街「同濟門」牌樓。(圖╱作者提供)

到訪過加拿大 西海岸名城溫哥華的華人 很多，走馬看花過維多利亞的華人也不少，但乘坐大渡輪從溫哥華帶車上溫哥華島(Vancouver Island)深度遊的華人恐怕就不多了。維多利亞其實只是溫哥華島南端一角而已，而溫哥華島對我而言，就像是一位披著面紗的新娘，神祕又誘人。

31--納奈莫港灣碼頭前面遊艇漁船點點，雪山茫茫。(圖╱作者提供)

2023年兔年春節後的早春2月，我在溫哥華與五哥谷世安和七弟谷世斌兩家一起元宵節聚會後，世斌弟駕車跟我一起去溫哥華島自駕遊，連人帶車乘坐大型輪渡不到2小時，即登陸維多利亞島。輪渡的乘客艙有幾層，十分舒適，我們穿上防寒服站在甲板上拍照，寬闊的水面前方是白雪皚皚的雪山，海鷗在甲板上飛躍，不遠處的遊輪陽光下輝映著雪山，景色十分壯觀。

唐人街 牌樓氣派

船到碼頭，我們開車下船後藉助GPS，很快就到維多利亞著名的唐人街、也就是中國城吃飯。在北美通常只有名城或大城市的中國城，才有中國建築特色牌樓，比如華盛頓、費城、舊金山和溫哥華中國城。溫哥華島上的維多利亞人口約40萬，中國城入口處有一座高大的「同濟門」牌樓，琉璃瓦頂的中式建築風格牌樓龍鳳呈祥、金碧輝煌，絕對能與溫哥華和舊金山中國城牌樓一比，更比夏威夷檀香山中國城牌樓雄偉氣派多了，早已成為維多利亞一景。

36--維多利亞中國城裡，很有歷史的最窄街道一瞥。(圖╱作者提供)

看一眼加拿大地圖不難發現，溫哥華島如一葉扁舟船頭面向西北，扁舟的最南端城市正是維多利亞，與溫哥華隔海相望。即使是與海峽那邊的加拿大名城溫哥華相比，溫哥華島的面積也很大：長460公里，最寬處80公里，總面積有3.1萬平方公里。要知道，香港面積只有約79平方公里，台灣島面積3.6萬平方公里，只比溫哥華島大5000平方公里而已。而省府城市維多利亞面積還不到20平方公里，只是溫哥華島南端一角而已。

乘坐輪渡帶車登陸溫哥華島的朋友要特別注意，如果可能的話，盡量在BC Ferries官網上提前買好船票，而且提前一小時抵達碼頭排隊登船。碼頭收費處會根據預定或現買的船票給一張上面有車道號的收據，一定要「對號入座」，才不會上錯輪渡，南轅北轍。

如果說溫哥華島是北美西海岸最大、最美的寶島，省會維多利亞就是這寶島東南端一顆耀眼的明珠。不熟悉甚至不知道溫哥華島的大有人在，但維多利亞在華人圈卻大名鼎鼎。溫哥華島全島人口大約90萬，其中一半人口都住在維多利亞，島上的國際機場、主要渡輪碼頭、大學、飯店 (Empress Hotel) 和中國城等，都在維多利亞。

加拿大最具影響力的媒體環球郵報，每5年從加國400多座城市評選出前100座最宜居城市，2023年，維多利亞再次摘得加拿大宜居城第一名桂冠，主要原因離不開整個溫哥華島很大、很美也很宜居這個大環境。

2023年2月6日，我和七弟世斌乘坐輪渡登陸維多利亞，第一站到唐人街，沒想到只有幾十萬人口的維多利亞，不但有一座歷史悠久的中國城，而且牌樓建築富麗堂皇，比舊金山中國城牌樓更高大氣派，與華盛頓、費城中國城的新牌樓旗鼓相當，頂層是金黃色琉璃瓦樓頂，門楣中央藍色襯底上書寫著三個描金大字「同濟門」，兩側各有三幅描金的飛龍圖案，紅色的牌樓底座上方幾只大紅宮燈高懸，很有中華文化特色。

我和世斌弟一邊在中國城裡找飯館，一邊忙著在和牌樓、中式建築合影。儘管紐約和多倫多等地的中國城都有孫中山先生塑像，或站姿或坐姿，或穿中式長衫或西裝革履，我感覺維多利亞中國城的中山先生銅像最傳神，風塵僕僕，栩栩如生。這是一座站姿中山先生銅像，他穿西裝神態剛毅，左臂搭著大衣，右手拿著禮帽，給人以一往無前的感覺，真好！辛亥革命前後，中山先生曾三次登陸維多利亞募款。當年這裡的華人雖然貧困，依然捐出巨資，為中國革命做出極大貢獻。

維多利亞的著名景點多在帝后酒店(The Empress Hotel)周圍，因為不是節假日，我和世斌弟乾脆入住帝后酒店體驗一番，感覺良好。這座據說當年接待過英國女王伊麗莎白的知名酒店，標準房每晚只要100多美元。帝后酒店周圍從萬豪到假日酒店林立，從帝后酒店步行就可以遊覽維多利亞漁人碼頭、維多利亞內港和議會大廈等名勝景點，溜達到中國城觀光吃飯也不遠。

布查 德花園 四季皆春

2023年2月，世斌弟開車，我們離開帝后酒店北上溫哥華島，第一站是布查德花園 (The Butchart Gardens)。這個花園可謂大名鼎鼎，幾乎所有溫哥華島旅遊攻略都首推布查德花園，其次才是漁人碼頭等景點。為啥？首先，花園距離維多利亞市中心並不遠，交通方便。其次，花園的確很美，值得一遊。

直到今天，一些華人仍稱呼這座公園為寶翠花園。早春2月，遊覽布查德花園感覺她真的就像鑲嵌在溫哥華島上的一塊翠綠寶石，滿眼的鬱鬱蔥蔥春意盎然。我們走進花園裡的溫室花房，正月裡爭奇鬥艷盛開的鮮花依然不少。

33--布查德花園裡的鑄銅中華龍噴泉，栩栩如生。(圖╱作者提供)

布查德花園一年四季都有花可賞，最美在4、5月，超過25萬株的黃水仙、鬱金香以及各色杜鵑競相綻放，一派鳥語花香；到了並不炎熱的夏季，玫瑰園中250種玫瑰奼紫嫣紅，驚艷遊客；夏季露天音樂會和周末煙花晚會更讓遊客如醉如癡。秋天的布查德花園更是楓葉之國一處難得的海棠花和大麗花的花海。都說加拿大冷，冬季花園依然鬱鬱蔥蔥，聖誕彩燈樹上掛，室外滑冰場大受歡迎，給遊客冬天裡的春天感覺。

布查德花園有100多年歷史，由珍妮·布查德(Jennie Butchart)家的石灰石採石場改建而成，占地5.26公頃。1904年，採石場廢棄後，布查德夫人就開始改建成花園。隨著日本園、義大利園和玫瑰園相繼建成，1939年終於建成初具規模的布查德花園，成為維多利亞一景。

如今，布查德花園已成為島上最大、最美、最著名的私家花園，每天都對公眾開放，成人票價要20多加元，雖然票價不菲，每年依然吸引幾十萬來自加拿大和世界各地的遊客前來賞花遊覽，是溫哥華島上一道亮麗的風景線。布查德花園內還有不少雕塑、噴泉和圖騰點綴其間。世斌弟屬豬，我和世斌弟在園內栩栩如生的野豬銅像前拍照留影後，又在附近中國龍鑄銅噴泉塑像前拍照，離開花園時感覺意猶未盡。

納奈莫 瀑布、雪湖美景多

遊罷布查德花園，我們繼續一路北上，很快到達溫哥華島第二大城市納奈莫(Nanaimo)。說是第二大城市，其實納奈莫市區人口不到10萬，比省會維多利亞少很多。

麻雀雖小五臟俱全，納奈該有的都有，這座港口城市交通便利、風景秀麗、氣候宜人，早已名聲在外，旅遊和商務酒店也不少。網上預訂發現，納奈莫沒有希爾頓、喜來登等豪華連鎖酒店，更沒有像帝后酒店那樣的歷史名店，但每晚100美元上下的本土酒店不少，而且很多都靠近港灣，有海景房。我和世斌弟入住的Coast Bastion Hotel酒店過馬路就是納奈莫的港灣，景色不輸舊金山漁人碼頭；港灣裡除了有賞鯨行程，還有水上飛機和小花園呢。

32--世斌弟在納奈莫港灣碼頭與釣螃蟹的當地加拿大人聊天。(圖╱作者提供)

我和世斌弟在納奈莫的酒店美美睡上一覺後，第二天一早溜達到海邊碼頭。2月的納奈莫港灣一點都不冷。我們站在碼頭遠眺，海闊天空，心曠神怡，真像置身於大氧吧中。木板地面的棧橋很長，上面還專門延伸出Walking/Fishing Pier (散步/垂釣碼頭) ，方便遊客覽景。我在散步/垂釣碼頭門前留影時，鐵門上正好落著兩隻海鷗。從這裡往前望去，不遠處的港灣停泊著多艘遊艇，水上飛機就在不遠處起降。放眼遠望，連綿不斷的雪山依稀可見，海鷗、海鳥不時翺翔掠過。

一對兒當地加拿大人夫婦一大早兒就在垂釣碼頭上釣螃蟹。他們用捕蟹筐抓螃蟹，筐裡面拴著大雞腿誘捕傻傻的螃蟹，還真釣到幾隻海螃蟹。我和世斌弟一邊與這對兒土生土長的加拿大夫婦聊天，一邊拿著他們的捕蟹筐拍照，感覺納奈莫美景、海鮮真的很宜居。

與台灣島和檀香山島相比地廣人稀的溫哥華島，除了維多利亞和納奈莫這樣美麗的港口城市外，島上天然瀑布、雪山湖泊、森林洞穴等自然風光也很多，觀賞鯨魚、潛水、帆船、遊艇和海釣等島上特色旅遊觀光節目更多。

霍恩湖洞穴 藏神祕地下河

我和世斌弟告別美麗的納奈莫，沿著19號高速公路繼續北上前往坎貝爾河市(Campbell River)途中，特意慕名尋訪霍恩湖洞穴(Horne Lake Cave)。據說，這個距離霍恩湖(Horne Lake)不遠的山洞十分神奇，裡面四季如春不說，還有神祕的地下河。可惜的是，當我們下午4點多終於找到了霍恩湖洞穴入口處時，工作人員說當天最後一批遊客已經入洞了，散客自行進洞不安全，我和世斌弟只好在洞口處拍了幾張照片，就開車下山。

真是踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫。我們開車剛到山下，就見路口地面矗立著一塊霍恩湖公園(Horne Lake Regional Park)的牌子，這裡竟然一個遊客都沒有，我腦海裡想到的是小說《靜靜的頓河》。

35--世斌弟坐在美麗的霍恩湖岸邊石頭上。(圖╱作者提供)

世斌弟將車停在牌前，我們下車到湖邊賞景拍照。霍恩湖真大真美啊！沿著兩邊山體延伸的湖面一眼望不到盡頭，清澈見底的湖水寧靜致遠，兩側山體和雲朵在靜靜的湖面上形成長長的倒影，空氣裡彌漫著湖水與山坡松樹混合成的清香，讓我們拍了一張又一張照片。這湖光山色，太美、太賞心悅目了！

納奈莫還是溫哥華島上的天然深水良港，是輸送物資的交通樞紐，有定期輪渡航班直達溫哥華市。溫哥華島上的19A和後來修建的19號高速公路都經過納奈莫，可以一路自駕北上到溫哥華島的最北端，南下開往最南端的維多利亞，更是分分鐘的事。

坎貝爾河市 麋鹿瀑必看

市區人口只有3萬7000人的坎貝爾河市(Campbell River)，是溫哥華島上排名第三的港灣城市。還是世斌弟駕車，我們告別了霍恩湖美景後，很快就上19號高速公路，談笑間就開到了坎貝爾河市。

跟納奈莫差不多，坎貝爾河市賓館酒店不少，基本上都是本地經營酒店，價格不到100美元還包早餐，我和世斌弟入住的Coast Discovery Inn酒店就很不錯，位於19A高速路邊，走出酒店就是坎貝爾河市的港灣和遊艇花園。

早餐後我和世斌弟來到港灣碼頭，與溫哥華島其他地方一樣，此地也有雕刻得栩栩如生的木雕圖騰，港灣一家餐館門前的圖騰特別搶眼。這只一人高的木雕圖騰是名滄桑老人仰望著蒼天，雕刻得惟妙惟肖，我和世斌弟都爭著與這木雕合影留念。

34--世斌弟與在坎貝爾河市港灣碼頭偶遇的加拿大老人，兩人手舞足蹈聊起天來。(圖╱作者提供)

地處溫哥華島東北的坎貝爾河市，早上碼頭霧朦朧的；眼前一條散步棧橋名曰船廠橋(Shipyard Bridge)，一直延伸到海裡，也方便垂釣。港灣路邊有賣海鮮和漁具的商店，棧橋上還建有一座外牆塗成海藍色的魚類演變水族館小屋，路邊上的海洋文化遺產中心(Maritime Heritage Center)建築有點規模。這個海洋博物館建築的入口，牆壁塗成黃色燈塔，十分醒目。世斌弟在港灣棧橋上遇到一名文質彬彬的老人，兩人打過招呼後竟然熱鬧地大聊起來，我趕緊打開手機拍下棧橋上一老一小興高采烈、手舞足蹈的精采瞬間。

太陽升起來，海灣霧氣散了，坎貝爾河港灣的景色堪比舊金山和溫哥華的漁人碼頭。我和世斌弟在碼頭棧橋上賞海景、觀海鷗，遙望水上的遊艇漁船，讚嘆溫哥華島太美，旅遊資源真豐富。

人口只有4萬的坎貝爾河市，以自然風光之美、氣候交通條件之好，被評為北美五大最宜居城市之一，這裡還是北美著名的鮭魚之都呢！每年6月至11月，來坎貝爾河市看鮭魚回流奇觀、體驗垂釣樂趣的遊客很多。

來坎貝爾河市一定要到麋鹿瀑布省立公園(Elk Falls Provincial Park)看看。這個公園不但瀑布飛流直下三千尺很好看，周圍的山谷河流、特別是樹身長滿青苔的樹林及懸索吊橋都值得一遊。看一眼溫哥華島地圖不難發現，麋鹿瀑布省立公園旁邊兒的坎貝爾湖很大，景色應該也很美。