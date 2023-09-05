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乘客抱怨座位有嘔吐物卻遭趕下機 加航坦承疏失致歉

編譯徐榆涵／即時報導
兩名女乘客日前搭乘加拿大航空班機，抱怨座位上有前乘客留下的嘔吐物，要求換座位，結果卻被機長趕下飛機。（美聯社）
兩名女乘客日前搭乘加拿大航空班機，抱怨座位上有前乘客留下的嘔吐物，要求換座位，結果卻被機長趕下飛機。（美聯社）

加拿大航空日前一架從美國飛往加拿大的班機，有兩名女乘客抱怨座位上有前乘客留下的嘔吐物，要求換座位，結果卻被機長趕下飛機，引發外界熱議，對此，加航已向乘客道歉。

CNN等外媒報導，兩名女乘客上機後發現座位上有嘔吐物且臭氣熏天，因此向空服員反映更換座位。坐在這兩名女乘客後方的乘客本森（Susan Benson）8月29日在個人臉書上發文寫道，8月26日搭乘加拿大航空從從拉斯維加斯飛往蒙特婁的班機，當時聞到一些難聞的氣味，一開始不知道哪裡出問題，後來發現應該是上一批乘客在她前排座位區嘔吐過，稱加航試圖進行快速清理，但顯然無法做到徹底清潔。

本森表示，「他們只把咖啡粉放在座位前方袋子，噴上一些香水，企圖掩蓋臭味」。前排兩名女乘客反映，座位跟安全帶還是濕的且有殘留嘔吐物，但空服員說航班已滿，因此無法替她們更換座位。

雙方爭辯了數分鐘後，空服員找來一名長官，對方再度向兩名乘客表示，因為機上座位全滿，所以真的無法把兩人移往其他座位。

班森說，就在兩名乘客妥協，並要求空姐拿毛毯墊在座位上準備坐下來時，「機長突然走過來且很冷靜地跟這兩名女性說，她們現在只有兩個選擇：可以自願離開飛機並自行承擔接下來的改行程費用，或者是由航警帶下飛機並被列入禁飛名單。」

機長解釋她們對空服員態度粗魯，但是本森表示，「她們沒有粗魯，她們只是態度堅決。」最終看到有保安人員護送這兩位乘客下機。

對此，加拿大航空已證實該項事件，稱已向乘客致歉，「她們顯然沒有得到應有的照顧標準。」並指，「正在內部審查這一嚴重問題，並已直接與客戶進行跟進」，坦承沒有正確遵循操作程序。

加拿大 咖啡 臉書

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