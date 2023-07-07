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「奮進號」太空梭「站起來」展出 高達20層樓創紀錄

中央社／洛杉磯6日專電
奮進號太空梭是加州科學中心的知名展品之一，一直都是以橫向停放展出，預計2025年可正式以直立的方式重新亮相。(美聯社)
奮進號太空梭是加州科學中心的知名展品之一，一直都是以橫向停放展出，預計2025年可正式以直立的方式重新亮相。(美聯社)

退役的奮進號太空梭（Endeavour）在洛杉磯展出已11年，一直以水平停放狀態，近日館方宣布一項創舉，準備將太空梭直立展出，達20層樓高。

這艘太空梭是加州科學中心（California Science Center）過去10多年來的駐館明星。這艘74公噸的龐然大物，2012年由一架波音747客機搭載，從北加州空軍基地起飛，飛過金門大橋及好萊塢標誌，落腳LA。

奮進號太空梭2012年9月21日被一台波音747客機載著，從北加州空軍基地飛往洛...
奮進號太空梭2012年9月21日被一台波音747客機載著，從北加州空軍基地飛往洛杉磯。(美聯社)

當年奮進號在洛杉磯國際機場落地後，由大型機具拖載，花了兩天時間，以時速3公里的緩慢速度，走過高速公路、市區街道，最終抵達加州科學中心。

水平停放多年的奮進號，即將啟動直立計畫。加州科學中心準備擴建場館，從7月20日開始，在新場館安裝火箭推進器及燃料箱等底座設施，計畫從明年1月開始，使用大型吊掛機械把太空梭直立起來放進底座。

奮進號太空梭曾於1992年9月12日在甘迺迪太空中心發射升空。(美聯社)
奮進號太空梭曾於1992年9月12日在甘迺迪太空中心發射升空。(美聯社)

直立後，太空梭加上火箭推進器、底座，高度總共60公尺，約20層樓高。等到周邊的場館設施完成之後，於2025年正式亮相。

到時候，這將是第一次在美國國家航空暨太空總署（NASA）設施以外，以如此擬真的方式展出太空梭，同時創下紀錄，成為世界上高度最高的直立展出太空飛行器。

太空 加州 洛杉磯國際機場

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