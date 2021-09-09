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「Time Out」評選年度最佳城市 舊金山拔得頭籌

中央社倫敦9日綜合外電報導
旅遊指南「Time Out」今天公布年度調查指數，舊金山因「無與倫比」的進步性、接納度和永續性拔得最佳城市頭籌。(Photo by Umer Sayyam on Unsplash)
旅遊指南「Time Out」今天公布年度調查指數，舊金山因「無與倫比」的進步性、接納度和永續性拔得最佳城市頭籌。(Photo by Umer Sayyam on Unsplash)

舊金山以金門大橋（Golden Gate Bridge）和科技產業聞名，旅遊指南「Time Out」今天公布年度調查指數，舊金山因「無與倫比」的進步性、接納度和永續性拔得最佳城市頭籌。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，總部設在英國倫敦的「Time Out」今年動員派駐世界各地的編輯群，並對全球各城市共約2萬7000位居民進行調查，得出這份37座城市入選的「最佳城市榜單」。

「Time Out」的調查考量許多因素，從各城市的夜生活、餐廳、文化亮點，到環境倡議、友善度和對社會運動投身程度等等；「Time Out」也認為，社區意識在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之際更顯重要。

位在加州的舊金山，因「結合無與倫比的進步性、接納度和永續性」，榮登最佳城市榜首，它也因應疫情之道獲「Time Out」讚賞。

舊金山不僅是全美疫苗接種率最高的地區之一，即便在嚴格的封鎖措施下，社區鄰里仍找到辦法相互支援，例如居民將酸麵種掛在電線桿上供他人取用，以及透過非營利組織SF New Deal向小型公司行號捐助100萬美元。

這座加州大城除擁有豐富綠地和數以百計座美麗公園，「Time Out」也提及，「重畫選區」運動賦予舊金山同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒（LGBTQ）居民更多政治權力。

「Time Out」最佳城市榜單前5名依次為：舊金山、荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）、英國曼徹斯特（Manchester）、丹麥哥本哈根（Copenhagen）和美國紐約，前十名中唯一上榜的亞洲城市為日本東京。

舊金山 加州 美國

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