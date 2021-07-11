羅德島富翁街 登豪奢大理石屋

別墅正面。

美國 有50個州，最小的州是羅德島，州中有個小城叫新港市，臨大西洋的一邊有一條二英里長的小路「貝爾維尤」（Bellevue Ave），小路的兩邊全是有大花園的豪宅，有的堪稱宮殿級，豪宅的主人都是億萬富翁，其中最出名的就是范德比爾特（Vanderbilts）家族。

范德比爾特家族是19世紀末美國最富有的家族之一，僅次於洛克菲勒家族。他們從航運業起家，又憑鐵路業竄起成為全國二富。在新港市這條街上有二座他們的豪宅，被命名「粉碎者」和「大理石屋」。這兩所大宅不但是新港市的地標，也是美國歷史的史標。

隨著歲月變化、豪族凋零，部分後代因無法承擔地稅及養屋費用等原因，將房屋轉至政府名下。

政府成立了「新港歷史大宅協會」管理這些房屋，並向公眾開放，成了熱門景點。四年前我和太太特地從維州開車八個小時去參觀，那時有七座開放的大宅 ，我們只參觀了四座。今年3月我們飛波士頓看翁同龢家族收藏展，趁便租車去了新港市。

大會客廳。

精緻華美 凡爾賽宮啟發

因疫情關係，幾座豪宅輪流開放，我們去時恰巧輪到最著名的「大理石屋」，部分中譯為「雲石別墅」，據說威廉 范德比爾特一家只有夏季時來住六周，命名恰如其分。另一棟豪宅「粉碎者」又被稱為「聽濤山莊」，因正好面大西洋。

雲石別墅是威廉的太太艾爾瓦和當代最有名的房屋設計師理查亨特，耗時四年時間設計打造，房屋在1892年峻工，靈感來自於法國凡爾賽宮的小特里亞農宮（Petit Trianon）。當時斥資1100萬美元，相當於2019年的3.13億美元，700萬花在1萬4000立方米的大理石上，別墅內外建築材料都是大理石。雲石別墅被譽為美國歷史上最奢華的、無與倫比的建築。

雲石別墅的門庭是古希臘的廟宇科斯林樣式，有四根高大的羅馬立柱，很像美國白宮門庭；兩扇大門是法國巴洛克風格的青銅門，一扇重達一噸半。一踏進大廳我立即被金壁輝煌的裝潢怔住了，放眼所見盡是大理石。

走廊。

進入的第一個房間是餐廳。一個可容納近20人的長條大餐桌放在中間，每天早晨艾爾瓦和三個孩子講著法語在這裡吃早餐，講法語是當時上流社會的風尚。餐廳牆壁是紫粉色的大理石，產於阿爾及利亞，大理石被一剖為二，左右對稱，彷彿是一本打開的天書。

屋頂有一幅巨大的希臘眾神彩色畫像。房間的所有邊角裝飾都是貼金的，餐椅超過80磅重，兩頭二個主椅都超過100磅重；以華奢聞名的凡爾賽宮是銀包銅的椅子，而這裡是金包銅。

艾爾瓦的書房。

第二個房間是艾爾瓦的晨讀室，也被稱為書房。這個房間的房頂和牆壁相對優雅，一個用深浮雕構成的穹頂非常特殊，富有女人的柔軟特性；窗戶和教堂的樣式一樣，都是彩色玻璃，上面有宗教人物和幾何圖形。那時候，艾爾瓦的書櫃裡放滿了園藝、建築和設計方面的書籍，艾爾瓦是位聰明而富有的女強人，她無法參與丈夫的生意，連選舉權也沒有。房屋建築是可讓她成名、為數不多的方法之一。

走出書房後，進入大廳的走廊，走廊的牆壁和地板也都是大理石的，顏色素淨。第三間房屋是會客廳，整個房間都用24K金鑲貼，包括天花板上貼飾、牆上嵌條、浮雕的神仙畫和桌角等。金子代表太陽，太陽又是法王路易十四的象徵，主人的意圖顯而易見，想打造一個美國的凡爾賽宮。這個布滿黃金的房間，倒也符合當時著名作家馬克吐溫對當代的稱呼——鍍金時代。

聚會廳中24K金雕像。

別墅廚房 可供餐數百人

走出客廳到達二樓，整層樓有七個房間，范德比爾特夫婦各一間，加上貴賓房、兒童房和保母房。踏上二樓，正前方是男主人威廉的臥室，牆上貼著黑色和金色的牆紙，隔壁是女主人艾爾瓦的臥室。

艾爾瓦為自己設計了一個充滿紫丁香花的夢幻臥室，房間裡到處是花草、小天使、小仙女的圖案裝飾。天花板上是古希臘女神雅典娜像，這幅畫是18世紀義大利畫家佩列格里尼的作品，每天一早，艾爾瓦睜開眼就可見到守護女神在跟自己打招呼。

貴賓客房也同男主人的臥室一樣華貴，相對而言幾間兒童房就較樸素了。二樓還有一個房間原來是艾爾瓦的更衣室，現已改為陳列室，陳列兒女的介紹及比賽奬杯等。艾爾瓦的兒子哈樂德是現代橋牌打法的創新者，他還熱愛水上運動，曾獲美洲杯帆船賽三連冠。另一個兒子維利是一個知名賽車手，1904年他們在紐約長島舉辦了第一屆美國正式賽車比賽——范德比爾特杯。

廚房裡的鍋。

從二樓邊上的一個小樓梯可轉入地下室，有洗衣房和廚房。廚房大到可以為幾百位客人準備膳食；洗衣房內已有初具雛形的洗衣機。這幢總共有50個房間的別墅，服務人員多達36人。別墅落成後，范德比爾特家族只使用了三個夏季，因為家族在全美有多處住處。

中國 茶館 女權發展重地

艾爾瓦後來和威廉離婚了，但她仍擁有此房屋，因為這幢別墅是威廉在她39歲生日時送的禮物。她後來又嫁給了丈夫的好友貝爾蒙並搬離此處，別墅成了存放衣物的「大型衣帽間」。直到貝爾蒙過世，艾爾瓦才搬回了雲石別墅。

艾爾瓦一直熱心女權運動，雲石別墅成了集會場所。為了擴大女權運動影響及文化多元化，艾爾瓦還在雲石別墅花園的臨海邊建了一個中國傳統式樣的亭子。為了建造出地道的中國亭子，她還派人去中國學習，又向紐約的古董商人購買正宗中國文物作為裝飾。

主樓和茶室。

這個亭子被命名為「中國茶館」。正式開張那天，挑簷斗拱、雕梁畫棟的茶館掛燈結彩，喜氣洋洋。男男女女都穿著中式服裝，艾爾瓦自己則扮成了慈禧，接受眾人道賀。茶館的開張成了紐約時報的重要新聞，艾爾瓦當然是新聞主角。

那時的總統格羅弗·克里夫蘭說：「聰慧、有責任感的女士是不想去投票的。」艾爾瓦的這些舉止使她成為了女權運動的鬥士，雲石別墅就是她的司令部。美國後來通過了19號憲法修正案，肯定了婦女的選舉權，艾爾瓦對此貢獻良多。

中國茶館後因為颶風等自然侵蝕損壞嚴重，不得不翻修。1982年重新裝修完成開放時，中國駐美大使柴澤民也應邀出席，以頌揚兩國間的文化交流。