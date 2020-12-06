遊黃石公園順道挖寶 懷俄明小鎮採化石

遊客在American Fossil Quarry採集化石。(圖皆由作者提供)

疫情期間，開車遊覽國家公園，成了很多人旅遊的首選。我們夫婦也趁這學校還在上全網課的9月中旬，帶著10歲的女兒，再邀請了另一對母女，相偕到大提頓和黃石公園自助旅行。大家事先跟老師說好：我們要出門一個禮拜，孩子恐怕無法全程參與網課，但是家長會保證學生每天點名時上網打卡、按時交作業。因為是非常時期，老師們也從善如流，很爽快地批准了。

綠河組 世界級寶藏

既然是在上課期間「偷跑」的旅遊，當然希望把行程設計得比較有教育意義，於是我就在從鹽湖城開到大提頓國家公園的途中，帶孩子們去挖掘5000萬年前的生物化石。雖說猶他、科羅拉多和懷俄明州 的恐龍化石遠近馳名，但是很多人可能不知道，離黃石公園只有幾小時車程的「綠河組」（Green River Formation），裡面豐富的動植物遺骸，在古生物學界也是世界級的寶藏。

綠河沿岸在距今四、五千萬年的「始新世」 (Eocene)時，是一個很大的湖區，包括了三個涵蓋懷俄明、猶他和科羅拉多州的淡水湖；其中最小也最有名的一個湖，位於懷俄明州的小鎮Kemmerer旁邊。這個湖裡的石灰岩沉積物十分獨特：岩石質地異常細緻、柔軟；而且當時的氣候溫暖而潮濕，促成了大量亞熱帶草木和綠藻的生長。這些植物腐朽後，和石灰岩交相沉澱，形成了層層疊疊的沉積地層，把湖泊裡的魚類、蝦蟹、鱷魚、烏龜、貝殼，水生植物，以及湖旁邊的草木、昆蟲、禽鳥、蝙蝠、爬蟲和哺乳動物，全都依照原樣壓扁，封印成一幅幅纖毫畢現、栩栩如生的畫面，甚至有魚群聚游、大魚吃小魚之類的「瞬間生態圖」。這一小塊已經乾涸的湖地，其中化石質量之高，可說是世所罕見，故此被稱為「化石湖」（Fossil Lake）。

美國 政府為了宣揚、保護此地獨特的古生物風貌，於1972年，在Kemmerer附近設立了「化石丘國家保護區」(Fossil Butte National Monument)；但是那一帶絕大半的土地並非國有，仍然存在好些私人的化石採集場，其中幾家還兼營讓遊客親手挖掘化石的生意。我選擇了其中的「美國化石採集場」（American Fossil Quarry）前往；除了因為它在網上的風評不錯以外，也因為他們打出「世界獨家：您挖到的化石，不管多名貴，全部可以帶走」的口號 ─這麼遠跑來一趟，總要弄點紀念品嘛！

通向化石採集場路上的馬群。

懷俄明小鎮 巧遇牛仔

如果從教學的觀點來看，最理想的行程，當然是先拜訪「化石丘國家保護區」的遊客中心，觀看展品和相關解說以後，再實地去採集化石；但是疫情期間，我們還是想盡量避免室内活動，所以只讓兩位小朋友讀一讀網上的資料，就直接奔向採石場了。

Kemmerer雖然離鹽湖城只有兩小時的車程，但已經是典型的美國鄉下小鎮；通向化石採集場的十餘英里路程更加鳥不生蛋，最後八英里的路根本沒舖柏油，眾人在坑坑洞洞的泥土路上顛來顛去，一副「天啊我們上了什麼賊船」的表情。不過辛苦一場，還是有安慰獎的：人跡罕至的草原上，懷俄明牛仔們趕著大群大群的牛羊，氣勢恢宏非常壯觀，馬群在山谷中悠閒吃草的畫面，更是猶如世外桃源，讓我們謀殺了不少底片。

「美國化石採集場」的設施頗為簡陋：一間小小的店面，外面是矮矮的石頭山，旁邊停著幾台工程車和怪手。業者已經把化石層的石板塊，一塊塊採下來堆在山腳下的採集場上，遊客就蹲坐著在無牆無頂、亂石滿地的場中鑿石頭。除了個切割石板的工作台之外，其他什麼設備都沒有，連廁所都是流動式的。

遊客可以購買不同長度的挖掘時段。我問店長說我們主要是想讓孩子們體驗挖化石，能不能只買小朋友的份，大人們參觀就好？那位中年女士笑道：「十歲的小孩應該可以自己操作了，不妨先讓她們試試看。」我遂替兩個小姑娘各買了兩小時的時段：6到14歲的小朋友，每個人的費用連稅是39美元 。工作人員示範了採化石的技巧，我們才知道這裡的化石並不是用「挖」的，而是用「鑿」的。

工作人員指點女兒開鑿化石的技巧。

鑿開石灰岩 找化石

綠河組的石灰岩質得天獨厚，猶如一層層極薄極精緻的石片相疊在一起；採集場上的石板，都已經切割到僅有幾公分厚，遊客只要把平頭鑿子對準側面的中線，用榔頭沿著邊緣耐心敲出裂紋，裂縫弄得夠深時兩手一剝，石板就會平平地從中分開，裡面有沒有化石，就在此時「開獎」啦！「摃龜」的朋友們，如果手裡那塊石板還夠厚的話，可以再次把它分解、繼續試手氣，不然就要找下一塊了。

沒有付費的同行者，可以在採集場裡自由走動、拍照。我饒有興趣地看著孩子們開鑿化石：這裡的石灰岩質地偏軟，的確是連小學生都可以鑿開，但是絕不能靠蠻力亂敲，不然把化石砸壞就沒戲唱了。小姑娘們剛開始操作工具時，並不太順手，鼓搗了半天，好不容易分開了一片石板，裡面只有幾小團不知所云的影子。工作人員過來一看，笑著說妳們挖到魚大便的化石啦！害得小姐們也一臉便秘的表情。

但是那裡的人真的非常親切熱情，會悄悄揀一兩塊石頭過來說：試試打開這些吧！再不然就是指點她們切割的技巧。女兒在奮戰了將近一小時之後，漸得竅門，手法愈來愈熟練。驀然間聽到她又驚又喜地大叫一聲：「我找到魚啦！」我過去一瞧，還真是一條完整的化石魚，輪廓清晰，魚頭、魚骨、魚鰭、魚尾都歷歷可見；如果以保存了5000萬年的「產品」來說，精緻度實在令人嘆為觀止。女兒捧著手中的石板，笑得合不攏嘴，我看她那種開心的模樣，頓時覺得一路的舟車勞頓都有代價了。

女兒找到的5000萬年化石魚。

5000萬年的魚 可買賣

女兒在首戰告捷後士氣大振，連續一塊又一塊地扳開石板，在兩小時内收穫了五片品質不一的魚化石。工作人員給了她一張常見魚種的簡介，讓她去找出魚的名字；還幫她把石版裁切成易於攜帶的大小。綠河組的化石，在市面上是可以合法買賣的。最常見的魚化石，網上價格從十餘美元到數十美元不等；如果幸運找到稀有品種就發了。例如Stingray這種魟魚的優質綠河化石，市價大約是三、四千美元，還真聽說有些「美國化石採集場」的顧客挖到過喔。

女兒當然沒有挖到什麼名貴的化石，但是這個活動非常有趣又富含教育意義，不能單純用金錢的面值來衡量。中國大陸禁止私人採集或買賣脊椎動物的化石（境外攜入則需申報），台灣則似乎沒有魚化石可以挖，所以華人朋友們如果到黃石公園一帶遊覽，不妨考慮造訪綠河組的化石採集場；除了前所未有的獨特體驗以外，還有彌足珍貴的紀念品可以帶走呢！

小叮嚀：

American Fossil Quarry 的開放季節是每年5月底到9月底。兩小時的挖掘費用是15歲以上59美元，6到14歲39美元（含稅），6歲以下免費；也有四小時和八小時的選項。事後的石板切割不另收費，具備技術的成人，可以選擇自行切割。

挖到的化石價值十萬美元以下的，全部可以帶走；十萬美元以上的，業主要抽成一半（不過好像也從來沒人挖到過值十萬美元的化石就是了）。

化石場的地點偏僻、路況不佳，而且不能依賴GPS或是Google Map，要照業者官網的指示前往，才不會被帶到更糟糕的路上去。開鑿化石是不折不扣的體力活，會弄得滿身塵砂，遊客必須自備替換衣物、遮陽帽、工作手套（强烈建議）、餐點、飲用水、化石包裝材料（用衣服包一包也可以啦）。想要保護愛車或是講究舒適、豪華旅遊行程的人，是不適合前往的。