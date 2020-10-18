北卡海濱親子遊 外灘踏浪、燈塔打卡

北卡外灘海灘。（圖皆為作者提供）

美國 有很多著名的海灘，例如邁阿密海灘、夏威夷威基基海灘、加州 卡皮托拉海灘等等。但是這次我和表姊一家希望找到一個環境安逸，適合家庭休閒遊玩的海灘度假。在網上查找了一些資料後，我們選擇駕車前往距離華盛頓特區五個小時左右車程的北卡 外灘(Outer Banks)。帶著輕鬆的心情，也沒有準備太多的行李，來一次說走就走的旅行。

出發前，我們在網上訂到了一間短租公寓。北卡外灘的的旅遊季節大約是美國的Memorial Weekend到Labor Day weekend，也就是5月底到9月初之間。這段時間的旅館都很貴，我們非常幸運的訂到了價格適中的房子。車子一路顛簸，我和表姊都有點暈車。所以也無心欣賞周遭的風景，只希望快點到達目的地。

海景公寓 小徑直達海灘

駕車從城市的街景慢慢駛入略微狹窄的小道，街旁很空曠，規畫整齊的短租度假屋和飯店陸續出現在我們眼前。雖然還沒看見大海，澎湃的海浪聲不斷的環繞在空氣裡，我們終於在傍晚到達了北卡外灘。剛下車，我們的疲憊感一掃而空。孩子們興奮地衝到房子裡大喊：「有高低床！有玩具！」我們租的房子是一個兩房兩衛的公寓，我們家和表姊家各一間房間。在屋內的各個角落都能看見大海，站在陽台上一陣陣的海風吹到臉龐上，瞬間覺得心曠神怡。

孩子在公寓休息。

公寓算是寬敞，還有獨立的廚房，住在這裡比起飯店自由很多。大人們快速地整理行李，拿出我們帶來的火鍋料，還有各種新鮮蔬菜，像番茄、豆腐、金針菇、山藥等準備飽餐一頓。孩子們玩耍片刻後，則是安靜地坐在客廳沙發上看動畫片。這種忙碌工作之餘，一家人其樂融融度假的畫面溫馨極了。

短租公寓準備晚餐。

天濛濛亮，一片溫暖的微光從窗簾的縫隙裡照進了房間，表姊家已早早起床準備去海邊。北卡外灘是美國東岸居民最喜愛度假的海灘之一，適合家庭遊玩。當地的配套住宿規畫也非常人性化，例如我們住的公寓，下樓後穿過私人的行經路線，大約步行五分鐘就能走到海灘。

我們一番洗漱後，提著大包小包物品走到了海邊。太陽不斷升高，溫度也讓人覺得灼熱起來。孩子們雖然已經小臉通紅，仍迫不及待地拿出他們的玩具開始玩了起來。他們不厭其煩地用沙灘模具堆砌城堡，用鏟子挖出各種地基，偶爾跑到海邊拾起幾個貝殼。先生則是突發奇想，挖了個沙坑把自己一半身體埋在了沙子裡，讓孩子們來繼續填沙子把他蓋住。這個「老套」的遊戲在孩子眼裡實在太新奇了，幾個孩子快速開始刨起了沙子！大人們則是坐在沙灘墊子上，喝著冰涼的汽水，帶著淡淡海腥味的海風吹拂著頭髮，看著眼前一望無邊的大海和零星的小鳥從空中飛過。平日裡家庭的繁瑣在這一刻已經不算什麼了，反倒覺得生活就是這樣鬆弛有度才有意思。

打卡熱點 哈特拉斯角燈塔

太陽把大海映紅了，好像給大海披上了一層紅紗。海面上閃爍著一串一串五彩繽紛的光圈，像是孩子們用肥皂水吹落在地上的泡泡圈。由於中午海邊溫度太高，我們決定到附近的餐廳吃完午餐後參觀燈塔。

餐廳很大，除了遊客外還有一些穿著軍裝來用餐的軍人，我們猜想附近可能有駐紮的軍事基地。北卡外灘大部分的餐廳是以海鮮和牛排為主，這家也不例外。孩子們到了新的地方總是掩蓋不住好奇，發現一個小豬玩具，興奮地跳上去玩了起來。我們一家人點了當地新鮮的海鮮，三明治和沙拉。雖然沒有我們的自製火鍋美味，但是味道也讓我們很滿意了！

簡單用餐後，我們來到了遊客們必去的打卡地點：哈特拉斯角燈塔！一路開車看到不少居民的房子前面都用各種小燈塔作為裝飾，看來當地對於燈塔有著特殊的喜愛。

哈特拉斯角燈塔。

燈塔最早建立於1803年，它是世界上用磚頭砌成的最高的燈塔，高200呎（61米）、重4800噸。黑白相接的螺旋條紋油漆包裹著整個塔身，相當壯觀！由於海岸線的偏移，燈塔已經遷移了三次。

孩子們並不知道這個龐然大物有什麼用途？還好表姊做了功課，告訴他們，燈塔從內戰以來一直守護著這片稱為「大西洋墓地」海域上經過的船隻。孩子們似懂非懂地點點頭，手裡拽著我們事先買好的門票，衝進了燈塔準備一探究竟。燈塔內部並不高，很快就能爬到塔頂。從塔頂望去，北卡外灘的全景一收眼底。

寓教於樂 萊特兄弟紀念館

北卡外灘另一個熱門打卡點便是：萊特兄弟國家紀念館（Wright Brothers National Memorial）。年齡稍長的侄子剛在課本裡學到了這段歷史，所以非常期待能去參觀。他對我們一再強調：「我要拍照片的，回去可以給同學看！」

有別於哈特拉斯角燈塔，一進萊特兄弟紀念館大門，裝潢得明亮大氣。展廳裡有關於萊特兄弟和飛機構造的詳細介紹，孩子們聚在一起看著圖片和文字。不停好奇地提問：「這是什麼？那是什麼？」為了讓孩子們有更深刻的印象，表姊把展廳裡的介紹都看完後，試著用故事的形式告訴孩子們這段歷史：我們站的這個地點就是當年萊特兄弟發明飛機的地方。兄弟倆從小就喜歡研究印刷機、自行車和汽車這些機械，所以對設計飛機引擎、機翼和螺旋槳都有濃厚的興趣和深入的研究。他們做了大量的實驗和收集了精準數據，在1903年打造的「飛行者1號」試飛成功。孩子們聽得津津有味，並且跟著歡呼拍手，像是參與了當年的試飛計畫！

參觀萊特兄弟紀念館。

走出展廳是一片寬闊的草坪，不遠處矗立著巨大的紀念碑，用來紀念萊特兄弟為航空業做出的貢獻。紀念館工作人員都會定時給遊客們講解歷史，例如草坪上一間簡單的小房子就是當時萊特兄弟居住的地方。裡面的家具和生活用品甚至可以用質樸來形容，想必兄弟為了理想，全身心地投入到了研究當中。侄子突然提問：「為什萊特兄弟要選在這裡試飛？」工作人員耐心地回答：「很好的問題。100多年前的北卡外灘不像今天這麼熱鬧，有這麼多的遊客。當時這裡人煙稀少，加上風力很大適合做飛機架構試驗，所以萊特兄弟才決定在這裡設立實驗廠房。」大家點點頭：「嗯，原來是這樣。」

萊特兄弟國家紀念館。

滿滿三天的行程沒有一絲匆忙，孩子和大人都自得其樂。大人們在海邊自在的放鬆，孩子們縱情地奔跑跳躍。我們還一起走進了歷史，彷彿回到了100多年前的美國。駕車返回，行駛在高速車道上，聽著身後漸行漸遠的海浪聲。這一次家庭之旅用侄子的話收尾：「完美！」