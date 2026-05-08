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法院裁定川普全球關稅不合法 學者指仍有手段

中東衝突和川普關稅夾擊 豐田預估全年營業利益將大減20%

編譯季晶晶／綜合外電
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中東衝突與美國關稅推升成本壓力，豐田上季營業利益大減49%，並下修全年獲利展望。...
中東衝突與美國關稅推升成本壓力，豐田上季營業利益大減49%，並下修全年獲利展望。（路透）

日本汽車龍頭豐田汽車公布最新財報，上季營業利益近乎腰斬，表現遜於市場預期。該公司並大幅下修本年度獲利展望，主因中東衝突帶來的成本與供應不確定性，加上美國關稅壓力，拖累獲利表現。

展望截至2027年3月止的本年度，豐田預測營業利益為3兆日圓（約191億美元），較前一財年的3.77兆日圓下降約20%，遠低於市場預估的4.59兆日圓。全年營收預估為51兆日圓，也低於分析師預估的53.25兆日圓。

豐田指出，雖然混合動力車需求仍強勁，支撐銷售成長，但伊朗衝突已進入第三個月，供應商近期開始反映鋁、樹脂等關鍵材料出現短缺，且情況可能持續數月。公司坦言，區域局勢動盪對獲利造成約6700億日圓負面衝擊，難以透過短期措施完全抵銷。

在3月底止的上季（第4季），豐田營業利益年減49%至5695億日圓，顯著低於市場預估的8132億日圓。當季營收年增1.9%至12.6兆日圓，符合市場預期，美國關稅與運輸成本攀升是獲利重挫主因。

日本汽車製造商協會資料顯示，日本車廠約70%的鋁仰賴中東進口。此外，豐田上周表示，3月出貨至中東地區的車輛運輸中斷，導致當地銷售急劇下降。

除中東衝突與原料問題，豐田還面臨中國市場需求放緩、電動車競爭升溫、車輛召回，以及川普關稅政策等壓力。該公司表示，美國關稅在上一財年已使營業利益減少1.4兆日圓。美國消費者對車價與油價上升的疑慮，也拖累首季銷售。

利空消息使豐田股價周五一度挫跌2.2%，跌幅稍後縮減至0.9%。

這是新任執行長近健太上台後的首份財報，他正加快推動提升獲利能力的改革。不過，財務長宮崎洋一坦言，目前可採取的措施多偏向短期因應，中長期改革仍僅部分完成。

豐田 關稅 伊朗

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