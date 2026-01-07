我的頻道

從「小馬可」到「川普幕僚」 魯比歐立場轉折受矚

美國車市現疲態 今年新車銷量恐見4年來首下滑

編譯簡國帆／即時報導
美國新車銷量今年預料將下滑，為四年來首見。（美聯社）

美國新車銷量今年預料將下滑，為四年來首見，主因是物價上漲對美國消費者荷包的壓力愈沉重，正迫使許多中低收入買家退出市場。

汽車服務與數據供應商Cox汽車公司預測，2026年美國新車銷量將減少約3.1%到1580萬輛，另一家預測機構 Edmunds.com也預估，今年新車銷量將略減約1.9%至1600萬輛，因電動車需求大幅放緩，及跡象顯示消費者信心減弱。

本周稍早公布2025年第四季新車銷量呈現好壞參半的需求：福特汽車（Ford）上季美國銷量年增2.7%，但通用汽車（GM）卻下滑7%，現代汽車（Hyundai）也略減1%。

汽車業主管已審慎暗示，受川普政府關稅政策、及去年7500美元電動車購車稅務抵減到期的影響，汽車業者可能必須轉嫁新增的成本。

Cox指出，消費者為了趕在關稅調升和電動車補助優惠終止前買車，去年1-9月趕忙購買新車，同時車廠自行吸收關稅增添的相關成本，帶動去年銷量增至1630萬輛，高於2024年的1600萬輛。但分析師指出，這個銷量潛藏了日益嚴重的「K型化」發展：傳統低端車款的買家族群，正被一連串物價震撼擠出市場。

Cox執行分析師基廷（Erin Keating）指出，2020年11月-2022年11月，由於車廠遭遇嚴重晶片短缺與供應鏈干擾，美國新車價格平均每年上漲9.3%，遠高於之前八年的3.2%年均漲幅。

之後的新車均價年漲幅雖縮小至1%，但價格都未回落至新冠疫情前的水準，且低收入消費者還受到其他汽車相關成本提高的衝擊。過去五年的汽車保養與維修費用年均提高8.7%，車險費用更暴漲13%，漲幅甚於平均消費者物價指數（CPI）同期的5%升幅。

隨著汽車製造商過去20年來把重心從平價小型車轉向高利潤車型，導致許多人被完全擠出新車市場。基廷指出，還買得起新車的人正在購買自己想要的昂貴豪華大車，但其他人並未降級購買小車，而是完全離開新車市場，若非買二手車，就是先不換車。

Edmunds洞察主管考德威爾（Jessica Caldwell）表示，汽車製造商陷入兩難：是該回頭為低收入族群生產小車，還是繼續集中資源於生產更大、配備更好、利潤更高的高端車型，服務較不受漲價影響的富裕族群。

汽車製造商目前大多抗拒以標價的形式反映關稅成本，而是用其他方式轉嫁成本，包括提高交車服務費或再度推出配備較陽春的低階版本。

考德威爾指出，2026年需求可望有好幾項支撐，包括利率下滑有望減輕每月車貸壓力、預估約40萬名租車合約到期的客戶將重返市場。

低收入 關稅 電動車

上一則

Nvidia參戰自駕計程車 宣布2027偕伴測試 自駕等級直上Level 4

