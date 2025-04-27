關稅戰衝擊消費信心面、購車預算 台車市本月掛牌量有感下修

車市示意圖。（聯合報系資料照片）

川普關稅 戰衝擊下，不僅整體消費信心面、購車預算都同步受到衝擊，加上消費者憂心政府可能調降貨物稅和關稅，台灣整體車市需求觀望心理效應擴大，導致4月起車市的來客數、訂單數、掛牌量均有感下修。

車廠指出，在未來不確定因素太多之下，近期消費者的下單買車的意願大減，來客數甚至少了三成。依據目前的掛牌數推估，對比和泰車月初預估4月將達3.4萬輛，由於上述因素衝擊下，實際掛牌數字可能會減少2,000到3,000輛，單月掛牌量預期的下修幅度將達8-10%，在同月的下修幅度中堪稱罕見。

業者指出，影響車市的不確定因素包括川普關稅消息傳出後，股市大跌，直接影響到一般民眾的購買能力，即使原本有意購車的民眾，也受到資產減損的影響而停滯不前。

此外政府有意推動的降低關稅和取消貨物稅，更是造成許多人的觀望，期待因為降低關稅和貨物稅，換言之，民眾期待稅率下降後，進口車可能也會變便宜，即等降低售價再來購買。

至於對台灣車市今年整體規模的影響，則仍需視後續的經濟環境才能評估，目前看來情況並不樂觀。業內指出，可能的轉機是，川普大轉向而取消關稅政策，甚至加大經濟刺激措施力道，不過，現在看來這樣的期待恐不太可能。

國內指標車商、STELLANTIS台灣總代理寶嘉聯合也指出，降低關稅對進口車原本是利多，問題在實際執行之前，消費者觀望是一定的，目前看來，至少可能要有半年的過渡，在此期間車商都會相當辛苦。

車廠分析，降低關稅和貨物稅的預期，主要影響到高價的進口車，因為關稅和貨物稅的金額相當高，這部分的買家會等待進一步的消息之後才決定購車。只要相關的關稅問題沒有確定，買氣恐怕很難回籠，對車市的衝擊不小。

另外一般國產車則是受到股市重創衝擊較大，畢竟股市全面大跌，許多人的可支配資金也受到影響，短期要回復恐怕並不容易，這也是4月車市截至目前為止，掛牌數落後預估的重要因素。

也因為影響買氣的主要關鍵在實際的購買力，即將來臨傳統車商的夏季競賽即使將祭出優惠的促銷贈品，業者也仍在觀察，恐怕效果有限。