我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金秀賢出來面對了 神隱21天道歉：我是膽小鬼

川普態度急轉彎？稱相信普亭不會食言 但警告勿觸他「心理期限」

路透：油電混合車供不應求 豐田重押成贏家

編譯劉忠勇／綜合外電
在法國組裝的豐田Yaris Cross 車。（路透）
在法國組裝的豐田Yaris Cross 車。（路透）

路透引述知情人士報導，豐田油電混合車需求飆升，供應商趕不上生產步調，導致零件短缺，車主得等上數月才能交車。

兩位知情人士告訴路透，豐田在美國、日本、中國和歐洲等主要市場經銷商的混合動力車庫存都很低。

油電混合車需求激增，證明豐田押注這項技術的策略是正確的，推翻純電動車終將取代混合動力車的預測。

據 LMC Automotive 提供數據，過去五年來，全球油電混合車（包括插電式混合動力車，簡稱PHEV）銷量成長幾乎三倍，從 570 萬輛增至 1,610 萬輛。

知情人士向路透透露，目前豐田歐洲客戶平均需等待 60 至 70 天才能拿到油電混合車新車，大約是 2020 年等候期的兩倍。豐田指出，在歐洲需求最強勁、供應最吃緊的車款包括Yaris Cross 油電混合車和RAV4 插電式混合車。

豐田官網顯示，日本買家等待多款車型的交車時間為 2 到 5 個月。另一位知情人士透露，美國西岸某經銷商 2 月中旬時 Prius 油電混合車已售罄，只剩少量 Camry 油電混合車可供選購。

另有知情人士表示，在印度這個豐田重要的成長市場，交車時間已較去年舒緩，但仍須視車型而定，等待時間介於 2 至 9 個月。

豐田發布新聞稿說，過去一年來各地區對油電混合車的需求「大幅增加」，該公司正全力提升產量以應付需求。豐田並指出，過去一年來新車交付時間已有改善。

兩位知情人士表示，延遲交車的原因是混合動力系統零組件供應緊張，這些零件大多在日本生產，再運往海外組裝。

其中一人指出，供應愛信（Aisin）的零件中所用的磁鐵短缺，是造成供應瓶頸的關鍵因素之一。由於供應商無法提供轉子和定子，愛信不得不延遲交付混合動力馬達給豐田汽車的時間。知情人士補充說，磁鐵來自日本和中國大陸，導致愛信供應問題的影響範圍已擴及全球。

另一位知情人士表示，豐田集團最大的零組件供應商電裝（Denso）同樣受到二、三級供應商瓶頸的影響，導致逆變器（inverter）交貨延遲。逆變器負責將電池電流轉換，並用來控制馬達運作。

兩位知情人士告訴路透，面對零組件短缺，豐田可能考慮在印度尋找電裝以外的供應商，並評估是否在當地生產逆變器。

在中國市場，油電混合車是豐田少數的亮點，在當地面臨比亞迪（BYD）等競爭對手的激烈挑戰之下，豐田 2024 年電動化車款（主要是油電混合車）銷量仍成長 27%。

豐田 日本 印度

上一則

特斯拉自駕落地找阿里助陣 洽商FSD數據中心服務

延伸閱讀

普亭特使：俄美就共同勘探稀土金屬展開協商

普亭特使：俄美就共同勘探稀土金屬展開協商
關稅大砲來襲 川普：不只10-15國 而是對全球貿易夥伴實施對等關稅

關稅大砲來襲 川普：不只10-15國 而是對全球貿易夥伴實施對等關稅
傳澤倫斯基想取消礦產交易 川普放狠話了

傳澤倫斯基想取消礦產交易 川普放狠話了
路透：范斯批丹麥未保護格陵蘭 再凸顯川普「漠視傳統同盟」

路透：范斯批丹麥未保護格陵蘭 再凸顯川普「漠視傳統同盟」

熱門新聞

美國自4月2日起針對進口汽車與零件加徵25%關稅，預計美國的汽車價格很快將上漲，漲幅約數千元不等。圖為加州爾灣的一家汽車經銷商。(路透)

川普徵25%汽車關稅 在美國買車恐漲數千元

2025-03-27 20:53
川普美國總統於 26 日宣布將對進口美國的汽車一律徵收25%的關稅，分析師試算，豐田的營業利益則可能減少30%。（美聯社）

川普調高汽車關稅 分析師：馬自達、GM可能虧損 豐田少賺30%

2025-03-27 05:05
比亞迪去年營收突破千億美元，首度超越特斯拉，看好今年電動車與混合能源車合計銷量將由去年的427萬輛，成長至五、六百萬輛。（新華社）

比亞迪今年銷售上看600萬輛 胡連、凡甲等出貨喊衝

2025-03-25 17:57
汽車製造商搶在4月新一輪關稅前，趕忙出貨美國。 （路透）

歐亞汽車廠輸美快馬加鞭 日韓車輛上月出貨勁揚逾一成

2025-03-23 18:18
知情人士透露，特斯拉正與阿里巴巴深入接觸，探討未來雙方合作的可能。（新華社）

特斯拉自駕落地找阿里助陣 洽商FSD數據中心服務

2025-03-30 17:55
比亞迪董事長王傳福公布今年的總銷量目標是550萬輛，包含海外市場的80萬輛以上。換算下來中國市場銷量增速目標約為30%，海外市場增速目標高達91.8%。（新華社）

比亞迪今年銷量目標550萬輛 海外市場目標增速達91.8%

2025-03-25 21:21

超人氣

更多 >
自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個

自己沖煮咖啡總和店裡天差地別？ 最常犯的錯有這三個
受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑

受訪被問尋求第3任？川普：我不是在開玩笑
不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟

不知民間疾苦？沒常識？ 趙露思新綜藝 刪減爭議片段挨轟
一代萬人迷 李察張伯倫逝世 刺鳥、豪情三劍客深植人心

一代萬人迷 李察張伯倫逝世 刺鳥、豪情三劍客深植人心
理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了

理財長者篇／出現3跡象 子女應接手替父母理財了