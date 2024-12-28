想買電動車要快 川普上任後擬砍7500元補貼優惠

川普就任後，可能取消電動車優惠，所以想買電動車的人，最好趁早。(路透)

購買電動車 的最佳時機可能就是現在，因川普 曾表示上任後會立刻取消7500元的電動車稅抵優惠；此外，電動車目前銷售疲軟，更有機會以較低的價格入手。

有線電視新聞網(CNN)報導，專業汽車網站Edmunds觀察部門主任德魯里(Ivan Drury)預計新政府上任後稅抵優惠不會持續太久，共和黨可能在2025年初稅收立法中去除。

汽車業正努力遊說，汽車創新聯盟(Alliance for Automotive Innovation)在大選前致函國會敦促繼續實行稅抵。但該商會並未代表特斯拉 ；而馬斯克(Elon Musk)事實上是鼓勵川普結束稅抵的，因為「這能幫特斯拉一把」。稅抵消失將損害兩種廠商：一是正推出電動車款的傳統車廠，如通用、福特、Stellantis；或電動車新創如Rivian等，因為這些車廠都還未能從電動車銷售中獲利。如果稅抵消失、電動車需求隨之下降，這些車廠可能被迫降低電動車生產量，使特斯拉從中得益。

川普競選期間經常批評電動車，但在馬斯克出面力挺後語氣稍微緩和。儘管如此，川普還是承諾取消環保署設定的「2032年新車銷量至少35%為電動車」目標。

此外，美國買家需求放緩、電動車車款選擇增多，導致今年稍早經銷商的電動車庫存創下歷史新高，目前仍然供過於求。德魯里表示經銷商待售電動車64%是去年車款，此比例幾乎是傳統燃油汽車的兩倍。

傳統汽車製造商現正提供更划算的以租代購條款，試圖讓舊電動車款得以流動，Edmunds數據顯示2023年初以來非特斯拉電動車的平均租賃付款下降了40%。史坦普全球(S&P Global)首席汽車分析師哈普森(Chris Hopson)指出，到2025年有超過20款電動車車款進入市場，樂觀認為這些新增產品將帶來新的買家，從而銷售更多的電動車。許多專家仍預測總銷量會繼續小幅上升，但成長速度比過去慢得多。