本田和日產合併 恐致美國工廠大幅裁員

日本汽車業大合併，恐導玫美國工廠大幅裁員。圖為日產汽車在密西西比州的裝配廠。(美聯社)

Axios新聞網站23日分析，日本兩大汽車製造商本田 (Honda)、日產(Nissan)證實決定合併之後，未來美國地區出現重疊的製造業職位可能面臨裁員。

本田與日產從原本彼此互為競爭對手轉為整合，將成為全球汽車銷售業績排名第三的車廠，僅次於豐田(Toyota)與福斯(Volkswagen)。

不過，本田與日產同樣對於美國製造業都有大手筆投資，合併之後將出現哪些改變引起關注。兩家公司計畫2025年6月簽約，2026年4月股東裁定通過合併案。長期與日產有合作關係的三菱汽車(Mitsubishi)，也可能加入合併案。

Axios報導分析，本田、日產各自生產的汽車系列，目前看來並沒有彼此互補的效果，許多項目甚至重複。舉例來說，在美國地區，本田雅歌(Accord)轎車跟日產的Altima轎車是競爭對手，本田的CR-V休旅 車與日產的Rogue休旅車在跨界休旅車(crossover)項目裡也是競爭對手。

本田在美國共有12座工廠，累計員工超過2萬3000人。日產在美國有3座工廠，員工總數約1萬5000多人。本田與日產均表示，未來計畫讓旗下原本工廠都能最大化運用。

本田工廠絕大多集中於俄亥俄州、印地安納州、北卡羅來納州、南卡羅來納州 、阿拉巴馬州。日產工廠則在田納西州、密西西比州。

中國車廠在電動車(EV)領域迅速崛起，讓其他廠商面臨壓力。本田與日產合併之後，面對中國競爭將可以較為從容，不過，本田執行長三部敏宏(Toshihiro Mibe)在記者會上說，2030年之前可能還感受不到合併的重大好處。

與日產相比，本田品管要求更高、售價相對較貴，日產汽車以往經常對消費者提供折扣優惠。兩家公司合併之後是否出現企業文化衝突也讓外界好奇。