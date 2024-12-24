我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

64歲齊秦驚傳「肺癌末期」太太闢謠：求求各位別咒了

雪梨雙屍案台灣老公被起底 賭又毒 妻對爛債毫不知情

本田和日產合併 恐致美國工廠大幅裁員

記者顏伶如／綜合報導
日本汽車業大合併，恐導玫美國工廠大幅裁員。圖為日產汽車在密西西比州的裝配廠。(美聯社)
日本汽車業大合併，恐導玫美國工廠大幅裁員。圖為日產汽車在密西西比州的裝配廠。(美聯社)

Axios新聞網站23日分析，日本兩大汽車製造商本田(Honda)、日產(Nissan)證實決定合併之後，未來美國地區出現重疊的製造業職位可能面臨裁員。

本田與日產從原本彼此互為競爭對手轉為整合，將成為全球汽車銷售業績排名第三的車廠，僅次於豐田(Toyota)與福斯(Volkswagen)。

不過，本田與日產同樣對於美國製造業都有大手筆投資，合併之後將出現哪些改變引起關注。兩家公司計畫2025年6月簽約，2026年4月股東裁定通過合併案。長期與日產有合作關係的三菱汽車(Mitsubishi)，也可能加入合併案。

Axios報導分析，本田、日產各自生產的汽車系列，目前看來並沒有彼此互補的效果，許多項目甚至重複。舉例來說，在美國地區，本田雅歌(Accord)轎車跟日產的Altima轎車是競爭對手，本田的CR-V休旅車與日產的Rogue休旅車在跨界休旅車(crossover)項目裡也是競爭對手。

本田在美國共有12座工廠，累計員工超過2萬3000人。日產在美國有3座工廠，員工總數約1萬5000多人。本田與日產均表示，未來計畫讓旗下原本工廠都能最大化運用。

本田工廠絕大多集中於俄亥俄州、印地安納州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、阿拉巴馬州。日產工廠則在田納西州、密西西比州。

中國車廠在電動車(EV)領域迅速崛起，讓其他廠商面臨壓力。本田與日產合併之後，面對中國競爭將可以較為從容，不過，本田執行長三部敏宏(Toshihiro Mibe)在記者會上說，2030年之前可能還感受不到合併的重大好處。

與日產相比，本田品管要求更高、售價相對較貴，日產汽車以往經常對消費者提供折扣優惠。兩家公司合併之後是否出現企業文化衝突也讓外界好奇。

本田 休旅 南卡羅來納州

上一則

NHK：Nissan和Honda將在明年6月敲定合併協議

下一則

本田、日產2026合併 成全球第3大車企 本田否認政府施壓救日產

延伸閱讀

本田汽車、日產準備合併 為什麼只有本田股票飆漲？

本田汽車、日產準備合併 為什麼只有本田股票飆漲？
美國對中國晶片業展開301調查 中方稱強烈不滿

美國對中國晶片業展開301調查 中方稱強烈不滿
與Honda整合 Nissan流亡前董事長戈恩不看好

與Honda整合 Nissan流亡前董事長戈恩不看好
川普再喊美國應買下格陵蘭 總理：我們不賣

川普再喊美國應買下格陵蘭 總理：我們不賣

熱門新聞

知情人士透露，日產最大股東雷諾汽車（Renault）對日產和本田協商合併一事，抱持開放態度。（路透）

日產和本田擬合併 日產最大股東怎麼說？

2024-12-18 07:10
本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）將公布合併方向。（路透）

NHK：Nissan和Honda將在明年6月敲定合併協議

2024-12-22 21:30
汽車保險費飆漲，是通貨膨脹居高不下的一大推手。 漲幅超過10%，消費者受不了。圖為汽車碰撞測試中心。(美聯社)

汽車保費飆漲 5年增51%成通膨主要推手

2024-12-15 21:08
特斯拉召回近70萬輛車。(路透)

胎壓偵測異常 特斯拉召回近70萬輛車

2024-12-22 00:22
超豪華車近年在中國的銷售崩跌，保時捷中國CEO潘勵馳近日表明，不會透過犧牲價格換取銷售量的成長，並誓言兩年後要「贏回」中國市場。（路透）

超豪華車銷售崩跌 保時捷中國CEO：2026年贏回中國市場

2024-12-15 00:00
本田與日產17日證實雙方正在協商合併，以因應來自中國汽車業的競爭以及美國市場銷售低迷的困境。圖為日產執行長內田誠(左)與本田執行長三部敏宏(右)今年3月共同出席記者會。(路透)

日本兩大車廠 本田、日產擬合併 應對電動車價格戰

2024-12-18 01:29

超人氣

更多 >
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌