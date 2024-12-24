本田、日產2026合併 成全球第3大車企 本田否認政府施壓救日產

日產汽車總裁兼執行長內田誠(左起)、本田汽車總裁三部敏宏和三菱汽車總裁兼執行長加藤隆雄23日在日本東京舉行聯合新聞發布會。(歐新社)

日本 兩大車廠本田 (Honda)與日產(Nissan)23日宣布2026年正式合併，同時本田執行長也公開否認雙方合併是受到政府施壓以拯救瀕臨危機的日產汽車。

根據華爾街日報(WSJ)報導，兩家車廠召開記者會證實，將納入日產合作夥伴三菱汽車(Mitsubishi Motors)，成立一家新的汽車製造商，成為繼豐田(Toyota)與福斯(Volkswagen)之後、全球第三大汽車製造商，預估汽車年銷量超過800萬輛。

根據兩家車廠之前公布的合併計畫，預定在明年6月達成最終協議，並於2026年8月成立一家上市控股公司，以全資方式將日產與本田納為子公司。

由於中國汽車產量去年超過日本，成為全球最大汽車出口國，讓日本汽車業備感壓力，加上汽車研發轉向AI 科技驅動的自動駕駛汽車，因此本田與日產寄望透過合併提高競爭力，未來將共享生產線、批量購買相同零件並合作研發，同時也不排除大幅裁員甚至關廠的可能。

日產與本田早前談妥合併後，三菱將也加入日產本田集團。(美聯社)

不過兩家車廠合併仍有一定難度，首先兩家車廠集中銷往美國市場，旗下車款重疊性極高，因此未來不是選擇淘汰某種車款，就是保留重疊產品與行銷團隊，不過合併後的平衡策略對股價較高的本田較有利，未來將由本田提名董事會多數董事成員，領導班底也交給本田。

另外合併案係受到政府施壓以挽救日產汽車的傳聞，本田執行長三部敏宏(Toshihiro Mibe)在記者會斬釘截鐵反駁：「這絕非救援。」並坦承AI科技汽車與電動車研發成本很高：「我們自己很難單獨辦到。」

報導指出，自從日產與本田合併案浮出檯面，投資人樂見有強大同業加入重組，為日產帶來利多，股價上漲幅度超過三成；至於本田銷售表現較好，預估本財年淨利約60億元，計畫明年再回購最多70億元持股。

日本經濟產業省大臣武藤容治(Yoji Muto)對於兩家車廠合併表示樂觀其成：「當企業為提高競爭力而合作時，我們都應抱持積極態度。」並肯定此類產業合併是「促進創新與提高企業價值的有效方法」。