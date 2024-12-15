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汽車保費飆漲 5年增51%成通膨主要推手

記者張聲肇／即時報導
汽車保險費飆漲，是通貨膨脹居高不下的一大推手。 漲幅超過10%，消費者受不了。圖為汽車碰撞測試中心。(美聯社)
汽車保險費飆漲，是通貨膨脹居高不下的一大推手。 漲幅超過10%，消費者受不了。圖為汽車碰撞測試中心。(美聯社)

汽車保險費飆漲，是通貨膨脹居高不下的一大推手。經濟學家說，車險、屋險、醫療險占通膨15%，其中最大的「漲兇」，就是漲幅超過10%的汽車保險費。

今年通膨走緩，入秋又上揚，11月增為2.73%；若非汽保費偏高，11月的物價上漲率會在2.37%上下。

前衛投資管理公司(Vanguard)資深經濟學家赫特(Josh Hirt)說，通膨這麼高，因為汽保費的漲勢「出拳過重」。

汽車保險費是少數幾樣讓消費者難以喘息的「死硬」生活成本，住房及醫療保險也是。

車險支出會對整體通膨產生這麼大的推波助瀾作用，因為許多州規定，車子沒有保險就不得上路，而多數家庭還不只一輛車。

赫特說，汽車保險費從新冠疫情襲美前的2019年12月起，到現在漲了51%。

汽車保險費環繞汽車供應量而起伏，新車多屬高價型，製造商寧願生產豪華級的車款，減產較便宜的簡易款。新科技讓車子更安全，按理保費該減，但零組件更貴，保險公司當然不願意吸收。修理的人工成本大漲，也是車險費上揚的原因。

保險資訊研究所發言人沃特斯(Loretta Worters)說，駕駛人分心或粗心大意造成的事故率上升，車損更嚴重，也是保費上漲的原因。「傷亡人數增加，打官司的律師費也增加。」

52歲西雅圖居民莫瑞森(Kyle Morrison)是運輸業承包商。他說，他的2017年起亞Forte型汽車的保費本來每個月130元，12月起突然漲到200元，害他嚇一跳。

起初他以為搬新家後才漲，但保險仲介商告訴他，主要原因是「保費全盤高漲」。保莫瑞森車險的自由互助保險公司(Liberty Mutual)對此不表意見。

聯準會高官認為通膨居高難下，汽車保費的確是一大原因。聯準會主席鮑威爾3月在參議院表示，過去幾年來的通膨，源頭很明顯就是「各種保險費」，包括房屋保險和汽車保險。

不過，車價漲勢已見趨緩，車險的漲勢也該停了，由11月物價報告車險月增率僅0.1%可知；11月年增率13%，也比10月14%低。

汽車保險費飆漲，是通貨膨脹居高不下的一大推手。 漲幅超過10%，消費者受不了。(...
汽車保險費飆漲，是通貨膨脹居高不下的一大推手。 漲幅超過10%，消費者受不了。(美聯社)

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