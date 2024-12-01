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電動車業寒冬 13家新創公司明年夏天前將燒光資金

編譯潘勛／即時報導
Rivian等電動車初創公司前景艱辛，有些新創公司明夏前就會燒光資金。(路透)
Rivian等電動車初創公司前景艱辛，有些新創公司明夏前就會燒光資金。(路透)

美國電動車業由於需求減少、銷售不對稱，紛紛破產，大選前本就已相當吃力，川普上台後對該行業恐更不友善，華爾街日報(WSJ)分析最近財報指出，十多家專門開發電動車或電池的新創公司明年夏天以前就要燒光資金。

幾家規模不小的電動車公司，例如電動多功能休旅車廠Fisker、巴士廠Arrival，早在今年更早便已申請破產。設在瑞典的Northvolt電池廠因為寶馬汽車(BMW)取消重要訂單，11月下旬也宣告破產。

即便較穩固的電動車初創公司如Rivian、Lucid Group，都因前景艱辛，今年股價近乎腰斬。Rivian本周取得政府有條件批准貸款66億元，以提升產能，但投資人依然擔心，假如川普就職日之前，該電動卡車廠無法完成簽約協議，恐怕拿不到錢，開銷及前景堪憂。

這些新創公司因為電動車需求量趨冷、成本變高、供應鏈受阻，快速推出新產品的能力變弱，很多都受到重創；股價崩跌讓股市市值蒸發數十億元。

政治環境改變，讓電動車在美投資的計畫出現風險，有些計畫本來就是靠各州及聯邦補貼來進行。

專門投資潔淨能源的銀行「馬拉松資本」(Marathon Capital) 執行長布蘭特 (Ted Brandt) 表示，消費者需求走軟本來就是災難。

WSJ分析54家公開上市電動車及電池新創公司指出，他們的財務狀況日益嚴峻。七家公司已申請破產，有在運作的公司而且有足夠數據可供分析的36家公司當中，四分之三都在虧錢，13家按估計明年夏天之前就會用光資金。

據料川普政府還會再打擊這些公司。川普已矢言，要把電動車的7500元抵稅額取消；抵稅額曾出力刺激電動車需求。業界高層另擔心，拜登主政撥給電動車業及電池廠的資金，因川普再當總統，也會受阻。

此外，來自海外的電動車及零件，可能要被加稅或碰到新關稅，包括川普揚言將向墨西哥、加拿大及中國加稅，只怕要讓成本再調升。

這些障礙正撕裂電動車的供應鏈，減少電池、用來製造電池的原料如鋰的需求量。布蘭特表示，整個電動車生態系正在崩潰。

電動車 川普 破產

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