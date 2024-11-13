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EV買氣有起色了？全球10月電動車銷量成長35%

編譯葉亭均／綜合外電
中國10月電動車銷量強勁成長。圖為比亞迪的工廠。(路透)
中國10月電動車銷量強勁成長。圖為比亞迪的工廠。(路透)

市場研究業者Rho Motion在13日公布，全球包含純電動車、插電式混合動力車在內的電動車銷售在10月年比成長35%，所有地區的銷量都上揚，其中以中國市場的電動車銷售躍增54%最為強勁。

數據顯示，全球10月電動車銷量達到172萬輛。其中，中國銷量達到120萬輛；在美國和加拿大，電動車銷量年比成長11.4%至16萬輛；歐洲銷量為26萬輛，雖較去年同期略增，但較9月減少14%。全球其他地區的電動車銷量成長10.9%。

Rho Motion在聲明中表示：「隨著中國汽車銷售進入今年最後兩個強勁月份，中國電動車市場沒有顯示出放緩的跡象。」該公司數據經理萊斯特表示，11月和12月往往是銷售旺季。

萊斯特還表示，歐洲電動車10月銷量僅成長0.8%，但連續第二個月增加，預料年終表現不錯。

目前歐洲汽車產業正面臨諸多挑戰，包括製造成本高昂、設法讓業務向電動車轉型，以及售價較低的中國品牌電動車湧入。歐洲最大車廠福斯汽車上月表示，計畫在德國關閉至少三座工廠。

萊斯特說，歐盟明年設定的碳減排目標可能會導致電動車降價，原因是車廠期望提高電動車銷量，以達到目標並避免罰款。

電動車 歐盟 德國

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