賓士上季獲利腰斬與特斯拉強烈對比 估全年銷售將略低於去年

賓士（Mercedes-Benz）集團上季獲利腰斬。 （路透）

德國豪華車廠賓士（Mercedes-Benz）今（25）日發布，第3季集團獲利腰斬，核心的汽車部門獲利更銳減逾六成，主因為經濟環境嚴峻，在中國市場又遭遇激烈競爭。

賓士第3季集團淨利比去年同期下滑54%至17.2億歐元（18.6億美元），營收下滑6.7%到345.3億歐元，都低於分析師預期，息前稅前盈餘（EBIT）年減48%至25.5億歐元。

其中，上季利潤 率下滑到4.7%，遠低於該公司的最低8%目標，集團核心的汽車部門上季經調整後EBIT年比銳減64%至12億歐元（13億美元），遠低於分析師預期。賓士表示，在中國消費者持續削減奢侈開銷之際，定價疲軟、高利潤車款銷售減少，造成獲利大減。

賓士表示，本季營收將約與上季相當，今年全年汽車銷售將略低於去年。執行長康林松（Ola Kallenius）示警，中國消費者對大手筆支出極為謹慎，因為中國經濟持續疲軟、加上房地產 市場危機，使消費者產生非常大的不確定感。賓士上季已兩度下修全年利潤率目標。

賓士上季業績與特斯拉 財報形成強烈對比。特斯拉上季獲利與展望都令市場驚喜，激勵股價狂噴22%，漲幅為三年多來最大。