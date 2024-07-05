新車怎麼挑？ 汽車業務網紅：有3款「買了浪費錢」

Dodge Hornet。（取材自Dodge官網）

一名汽車業務經常在TikTok 分享汽車大小事，吸引逾73萬粉絲追蹤。 他近日分享一支約70秒的影片，稱市面上有三款新車應該避免購買，並解釋背後原因，呼籲車迷「省下錢購買其他車款」。該影片觀看數已破46萬，吸引大批車迷熱烈討論。

汽車業務網紅凱尚（Keshawn）分享的影片中指出，買車時應避開道奇 （Dodge）Hornet、雪佛蘭（Chevrolet）Malibu 和克萊斯勒（Chrysler）Pacifica Hybrid等三款新車。他直截了當地形容 Dodge Hornet「破爛不堪」，聲稱有報告指出，這款車和大多數Jeep一樣存在電力相關問題，包括儀表板突然變空白和巡航控制功能無法正常運作。根據Car and Driver雜誌報導，Dodge Hornet的起價約為32995美元。

@lifewithkey_ Avoid these new cars and get something else and save your money ♬ original sound - Keshawn

凱尚認為另一款不值得購買的車是Chevrolet Malibu，因為它有幾個功能據稱無法有效運作。凱尚指出，他租過一輛Chevrolet Malibu，但Apple CarPlay系統一直出現故障，自動頭燈系統也無法正常運作，而且這款車的動力不足。凱尚坦言「我會遠離這款車，真的沒有買下它的理由。省錢買別的吧。」。這款車的售價達26195美元。

雪佛蘭Malibu。（取材自雪佛蘭官網）

凱尚在影片最後解釋避免購買Chrysler Pacifica Hybrid的原因。他聲稱過去就提過，Chrysler Pacifica不是一款好車，現在新推出的Hybrid更糟。因為這款起價52460美元的車經常出現電池故障，許多駕駛甚至不確定到底是電池問題還是軟體問題。他也調侃「如果我載著所有孩子，車子的電池卻停止運作，我會氣炸」。

Chrysler Pacifica Hybrid。（取材自Chrysler官網）

部分網友表示感同身受。一位網友說他2020年的Chevy Malibu駕駛側後門有時無法解鎖或打開，CarPlay也不時故障。另一名網友指出，Dodge Hornet的巡航控制功能確實很難搞。部分網友則不認同凱尚的論點，聲稱「我的2018年Chevy Malibu一直很好開」、「Pacificas、Malibu RS或Premier都是很棒的車」、「我的2023款Chevy Malibu能滿足我的一切需求」。

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