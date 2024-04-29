我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美空汙最嚴重前5名 南加占了4城

NBA／太陽遭淘汰 布克、KD合轟82分無用 灰狼4戰橫掃晉級

FT：歐盟得加徵50%關稅才限制得了中國電動車進口

編譯劉忠勇／綜合外電
比亞廸Seal U 電動車今年初在日內瓦車展亮相。（歐新社）
比亞廸Seal U 電動車今年初在日內瓦車展亮相。（歐新社）

英國金融時報（FT）引述最新分析報導，歐盟需要實施高達50%的關稅，才遏制得了中國廉價的電動車輛湧入歐盟市場。

歐盟對中國電動車的反補貼調查預計幾周內會有結果，不過，榮鼎集團（Rhodium Group）研究人員指出，懲罰性關稅恐怕無法達到阻擋中國汽車製造商進口的效果。

榮鼎發布報告預料，歐洲委員會將會對中國車實施15-30%的關稅。但就算關稅高達30%，若干中國業者因為掌握顯著的成本優勢，外銷歐洲仍能享有不錯的利潤。

榮鼎指出，若要中國電動車出口商在讓歐洲市場卻步，關稅稅率可能需要高達40-50%，對於比亞迪這樣垂直整合的製造商，可能需要更高的關稅。

譬如，比亞迪的Seal U在中國售價為20,500歐元（21941美元），在歐盟售價為42,000歐元（44959美元），利潤分別為1,300歐元和14,300歐元，這對於出口構成極大的誘因。

目前進口至歐盟的汽車要支付10%的關稅，大約每輛車2,100歐元。

榮鼎的報告說：「根據我們估算，30%的關稅仍然讓比亞迪在歐洲市場溢價比中國利潤高出15%（4,700歐元），外銷歐洲仍然深具吸引力。」

關稅 歐盟 電動車

上一則

彭博：特斯拉清除FSD障礙 馬斯克訪中國立見成效

延伸閱讀

中總理李強參觀北京車展：大力發展智能網聯新能源汽車

中總理李強參觀北京車展：大力發展智能網聯新能源汽車
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
比亞迪王傳福坐地鐵去北京車展 網友：大佬太低調

比亞迪王傳福坐地鐵去北京車展 網友：大佬太低調
比亞迪5款新車 預計今年第二、三季上市

比亞迪5款新車 預計今年第二、三季上市

熱門新聞

在周五降價2,000美元後，Model Y基本款的美國售價已追平歷來最便宜的價格。（美聯社）

Model Y降到歷來最便宜 特斯拉宣布三款車全面降價2000美元

2024-04-20 17:11
路透引述知情人士的話報導，特斯拉執行長馬斯克28日已抵達北京。（路透）

路透：特斯拉CEO馬斯克突訪中國 希望談「這件事」

2024-04-28 03:18
馬斯克與特斯拉電動雙門跑車Roadster。調查研究發現，由於馬斯克時不時針對政治大發議論，而且立場反覆，直接影響了民主黨籍潛在買家的購車意願。(路透)

特斯拉銷量下滑怪政治？民主黨買家不挺馬斯克

2024-04-21 19:52
特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉FSD（完全自動駕駛）功能很快就會在中國市場實現。圖為特斯拉北京一處銷售點。（路透）

馬斯克：特斯拉全自動駕駛進入中國或將實現

2024-04-20 23:48
特斯拉中國24日於微博再宣布，推出「零首付」活動，適用車型為Model 3和Model Y。活動時間為2024年4月4日至6月30日。（美聯社）

卷起來了 特斯拉中國宣布推出「零首付」活動

2024-04-24 02:33
Volvo去年在米蘭發表的新款 EX30 全電動車。（路透）

特斯拉降價廝殺 Volvo仍看好今年銷量至少成長15%

2024-04-24 05:10

超人氣

更多 >
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽
最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消

最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消