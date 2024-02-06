福特要出新車對打特斯拉Model 2 財報優股價盤後漲6%

福特汽車上季營收與獲利均優於市場預期。 （美聯社）

福特汽車（Ford Motor）股價在美股周二盤後大漲逾6%，除了財報優於預期，福特說，將會推出新款小型電動車 ，跟特斯拉 （Tesla）要出的Model 2打對台。

福特表示，要提供顧客可在汽油車、油電混合車和電動車之間做更寬廣選擇。今年目標節約成本約20億美元，另將發放特別股利。

福特執行長法利（Jim Farley）在財報說明會上說，2023年業績堅實，但距離任務完成還有許多事要做。「我們現在針對成長與獲利能力的定位良好，之於營收也是如此」。他指出，福特投入大型電動車的資本將會減少，焦點於在次世代平台上打造的較小型電動車款。

由於電動車銷售減緩，法利希望在電動車部門的開支能減少120億美元，同時增加傳統內燃機引擎車款的產量。傳統油車創造的獲利，是公司未來成長所需。

法利強調，「我們整個電動車團隊都會徹底盯著成本…因為最終的競爭對手是，特斯拉負擔得起的車款以及中國的代工生產（OEM）車款」。

投資 人似乎相當認同法利的看法，福特股價在法利談話之後，盤後交易時段開始往上拉，最高一度漲逾8%，後來漲幅穩在6%多。

Investing.com資深分析師Jasse Cohen說：「因為看到福特卡車與SUV等汽油車在北美需求強勁的跡象，投資人顯然受到鼓舞，也樂見公司持續採行節約成本措施。」另外，福特也更聚焦多派發現金給股東，這永遠都是正面的訊號。他認為，福特接下來的財報要優於市場預期，節約成本是一大重點。

根據福特周二發布的財報，調整後上季每股盈餘0.29美元，比彭博資訊訪調分析師所預期的平均值0.13美元，好上一倍多。上季營收460億美元，也優於分析師預期的403億美元。對於本會計年度全年財測，稅息前獲利估介於100億到120億美元。2023年的比較基礎為104億美元。