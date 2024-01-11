美電池電動車首度賣破百萬輛寫驚奇 特斯拉維持霸主地位

日本本田汽車（Honda）社長兼執行長三部敏宏9日在美國CES展，介紹本田下一代電動概念車。 （歐新社）

去年美國車市儘管遭遇利率上升、二手電動車 價格下滑、傳統車廠電動車相關事業虧損等利空，令投資 人驚奇的是，美國去年全年還是賣出創紀錄數量的電動車，特斯拉 （Tesla）的第4季市占率較第3季提升。

Cox汽車公司9日表示，上季全美電池電動車銷量年增40%至31萬7,168輛，全年電池電動車總銷量強勁成長46%到1,18萬9,051輛，為首度全年電動車銷售突破100萬輛，但成長率較2022年的66%減速。

上季電池電動車銷售占整體新車約8%，去年全年占比也約介於7%~8%，比前年占比增加約2個百分點。

電動車先驅特斯拉持續稱霸美國電動車市，去年第4季銷量年增23%至16萬1,385輛，在全美電池電動車的市占率約51%，比第3季的50%進步1個百分點。

雖然特斯拉市占超過一半，美國財經周刊巴隆（Barron's）指出，競爭仍是特斯拉真真切切的挑戰。因為特斯拉上季市占率比一年前萎縮8個百分點。上季特斯拉以外的五家車廠，有八款電動車銷量都超過5,000輛，相較下，一年前是四家車廠五款車。

南韓現代汽車上季的美國電動車銷量年增190%至16,265輛，寶馬（BMW）年增103%至14,374輛，Rivian成長68%，賣了13,553輛，福特（Ford）增加28%至25,937輛。通用汽車（GM）銷量成長相對慢，年增率僅約20%，但全年賣出76,000輛電動車，銷量排名第二。

所有電池電動車銷售中，豪華車款約占67%，與一年前的69%相當。若不計特斯拉，豪華車款占比約33%，比一年前的28%上升。

全美的非豪華汽車市場中，電池電動車占比就只有4%，顯示電動車必須再改善可負擔程度。多數電動車依然是賣給高端買家。

在這方面，被視為豪車品牌的特斯拉，也有出一點力，去年調降售價。現在全球特斯拉新車平均價格約45,000美元，低於美國平均車價48,000美元。

巴隆分析，特斯拉未來幾年將需要更低價的車款，以拓展能著墨的市場，並守住市占。特斯拉計劃要生產一款更低價的汽車，但實現之日還在未定之天。

其他車廠也必須聚焦於提高電動車銷量，同時管理虧損。福特的電動車部門2023年頭三季的營業損失為31億美元。