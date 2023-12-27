豐田汽車11月銷售創同期新高 今年料續穩坐全球銷售王

豐田汽車11月全球銷售創歷來痛期新高，今年料將繼續蟬聯全球銷售冠軍。（路透）

受惠於北美和歐洲地區銷售暢旺，豐田 汽車（Toyota ）11月全球產量締造新猷，銷售也創同期新高，今年料將能連續第四年擊敗福斯汽車（VW），繼續穩坐全球汽車銷售冠軍。

彭博資訊報導，豐田27日表示，日野和大發汽車等子公司在內的11月全球銷售，比去年同期成長12%至98萬6,262輛，創下歷來同期新高。全球產量也達到歷來最高紀錄的106萬7,446輛。

這家全球最大車廠今年全年的銷量和產量已持續締造同期新高數據，進一步以油電混合動力車確保市占率，同時持續推動量產電動車 的遠大計畫，以追上特斯拉和比亞迪等對手。

豐田表示，11月全球共售出34萬3,981輛電動化車輛（包括油電混合、純電動和燃料電池車輛），比去年同期增加53.4%；油電混合車銷量躍增52%，電池電動車暴增227%。

豐田今年1~11月全球產量達到923萬輛，已超越2019年全年的905萬輛，確定將刷新年產量紀錄。儘管今年還剩最後一個月，豐田12月仍持續提高產量，Toyota和Lexus品牌車輛產量料將一年來首次突破1,000萬輛。

不過，上周爆出的大發汽車數據操縱醜聞還在持續延燒，大發被發現最早1989年起操縱撞擊安全測試數據。大發本周表示，將停止營運到12月底，並將補償夥伴供應商受到的損失。

目前不清楚這起醜聞會對豐田造成多少損失，無論是產量、資金和客戶信用。大發供應車輛和零件給馬自達（Mazda）和速霸陸（Subaru）等許多大品牌。

第三方調查機構警告，許多豐田和大發品牌的車輛都將需重新進行安檢，以重新獲得認證，一些車款可能會被命令禁止上路。