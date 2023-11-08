電動車需求減弱？美汽車製造商擔心砸大錢蓋新廠會失算
銷量增加50%通常是好消息，但當汽車製造商和分析師發現這是美國第三季電動車銷量的年增幅時卻很失望，他們原先期望增幅能更強勁，所以不僅沒慶祝，還開始擔心電動車需求正在減弱。這讓他們對投資數百億美元開發新車款和興建新廠的計畫生出疑惑。
紐約時報報導，通用、福特和特斯拉等車廠最近幾周宣布延遲支出時都提到銷售放緩和經濟疲軟跡象。通用執行長巴拉（Mary T. Barra）說，「對迎接全電動車未來的承諾一如既往的堅定」，但市場變得「有些顛簸」。通用因此要再等幾個月才開始銷售一些新款電動車。
福特和通用已經投入數十億美元改裝工廠或蓋新廠，以生產電動車、電池和其他零組件，如果他們失算了，後果會很嚴重。
但電動車銷量的增速仍高於其他主要汽車類別，美國人今年將購買超過100萬輛電動車，創空前新高。根據Cox Automotive數據，止於9月的一季，電池驅動的汽車占美國新車銷售的8%，高於一年前的6%。
買家仍對電動車感興趣，只是覺得難以負擔。根據Cox Automotive的數據，9月美國電動車平均售價低於51000美元，較去年的65000美元大幅下降，但還是被許多新車買主嫌貴，尤其是在高利率使得車貸月付額走高的情況下。
過去幾年，車廠以郊區擁有房產的有錢人為目標，大量推出休旅車，但售價在3萬美元以下中產階級負擔得起的車仍然很少。CarGurus產業洞察分析總監Kevin Roberts指出，利率攀高後，車廠面對定價不當的情況。
除售價外，充電設施普及程度是買不買電動車的最重要考量因素。對住公寓或無法安裝家用充電樁的人（偏向較容易接受電動車的年輕族群）來說，如果公共充電站不夠便利，就會阻礙他們買電動車的決定。
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