電動車需求減弱？美汽車製造商擔心砸大錢蓋新廠會失算

汽車製造商對美國上季電動車銷量年增50%感到失望，擔心投資數百億美元開發新車款和興建新廠的計畫可能失算。（美聯社）

銷量增加50%通常是好消息，但當汽車製造商和分析師發現這是美國第三季電動車 銷量的年增幅時卻很失望，他們原先期望增幅能更強勁，所以不僅沒慶祝，還開始擔心電動車需求正在減弱。這讓他們對投資數百億美元開發新車款和興建新廠的計畫生出疑惑。

紐約時報報導，通用、福特和特斯拉 等車廠最近幾周宣布延遲支出時都提到銷售放緩和經濟疲軟跡象。通用執行長巴拉（Mary T. Barra）說，「對迎接全電動車未來的承諾一如既往的堅定」，但市場變得「有些顛簸」。通用因此要再等幾個月才開始銷售一些新款電動車。

福特和通用已經投入數十億美元改裝工廠或蓋新廠，以生產電動車、電池和其他零組件，如果他們失算了，後果會很嚴重。

但電動車銷量的增速仍高於其他主要汽車類別，美國人今年將購買超過100萬輛電動車，創空前新高。根據Cox Automotive數據，止於9月的一季，電池驅動的汽車占美國新車銷售的8%，高於一年前的6%。

買家仍對電動車感興趣，只是覺得難以負擔。根據Cox Automotive的數據，9月美國電動車平均售價低於51000美元，較去年的65000美元大幅下降，但還是被許多新車買主嫌貴，尤其是在高利率 使得車貸月付額走高的情況下。

過去幾年，車廠以郊區擁有房產的有錢人為目標，大量推出休旅車，但售價在3萬美元以下中產階級負擔得起的車仍然很少。CarGurus產業洞察分析總監Kevin Roberts指出，利率攀高後，車廠面對定價不當的情況。

除售價外，充電設施普及程度是買不買電動車的最重要考量因素。對住公寓或無法安裝家用充電樁的人（偏向較容易接受電動車的年輕族群）來說，如果公共充電站不夠便利，就會阻礙他們買電動車的決定。