我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

20個不可不知的英文縮寫╱LOL=大笑 JK=開玩笑 不知就落伍

卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

電動車需求減弱？美汽車製造商擔心砸大錢蓋新廠會失算

編譯季晶晶／綜合報導
汽車製造商對美國上季電動車銷量年增50%感到失望，擔心投資數百億美元開發新車款和興建新廠的計畫可能失算。（美聯社）
汽車製造商對美國上季電動車銷量年增50%感到失望，擔心投資數百億美元開發新車款和興建新廠的計畫可能失算。（美聯社）

銷量增加50%通常是好消息，但當汽車製造商和分析師發現這是美國第三季電動車銷量的年增幅時卻很失望，他們原先期望增幅能更強勁，所以不僅沒慶祝，還開始擔心電動車需求正在減弱。這讓他們對投資數百億美元開發新車款和興建新廠的計畫生出疑惑。

紐約時報報導，通用、福特和特斯拉等車廠最近幾周宣布延遲支出時都提到銷售放緩和經濟疲軟跡象。通用執行長巴拉（Mary T. Barra）說，「對迎接全電動車未來的承諾一如既往的堅定」，但市場變得「有些顛簸」。通用因此要再等幾個月才開始銷售一些新款電動車。

福特和通用已經投入數十億美元改裝工廠或蓋新廠，以生產電動車、電池和其他零組件，如果他們失算了，後果會很嚴重。

但電動車銷量的增速仍高於其他主要汽車類別，美國人今年將購買超過100萬輛電動車，創空前新高。根據Cox Automotive數據，止於9月的一季，電池驅動的汽車占美國新車銷售的8%，高於一年前的6%。

買家仍對電動車感興趣，只是覺得難以負擔。根據Cox Automotive的數據，9月美國電動車平均售價低於51000美元，較去年的65000美元大幅下降，但還是被許多新車買主嫌貴，尤其是在高利率使得車貸月付額走高的情況下。

過去幾年，車廠以郊區擁有房產的有錢人為目標，大量推出休旅車，但售價在3萬美元以下中產階級負擔得起的車仍然很少。CarGurus產業洞察分析總監Kevin Roberts指出，利率攀高後，車廠面對定價不當的情況。

除售價外，充電設施普及程度是買不買電動車的最重要考量因素。對住公寓或無法安裝家用充電樁的人（偏向較容易接受電動車的年輕族群）來說，如果公共充電站不夠便利，就會阻礙他們買電動車的決定。

電動車 利率 特斯拉

上一則

現代汽車要在美設廠 生產首批「飛天計程車」

延伸閱讀

美國車廠罷工 剩通用未擺平

美國車廠罷工 剩通用未擺平
福特稱受罷工影響 損失估達13億元

福特稱受罷工影響 損失估達13億元
加薪25% 聯合汽車工會、福特達臨時協議 罷工有望結束

加薪25% 聯合汽車工會、福特達臨時協議 罷工有望結束
加薪25% 汽車工會與福特達協議 6周罷工將畫句點

加薪25% 汽車工會與福特達協議 6周罷工將畫句點

熱門新聞

全新Toyota Crown Sedan現身於2023東京移動展。（記者趙駿宏／攝影）

豐田皇冠家族第一彈 全新Toyota Crown Sedan正式登場

2023-11-04 02:40
豐田RAV4汽油車。（本報檔案照）

電池恐鬆動著火…豐田RAV4暢銷休旅車 185萬輛急召回

2023-11-02 16:01
全新Toyota Crown Sport SUV。（記者趙駿宏／攝影）

豐田皇冠家族第二彈 全新Toyota Crown Sport SUV日本開賣

2023-11-05 01:30
中國電動汽車龍頭比亞迪。（新華社資料照）

特斯拉不再是絕對王者 比亞迪第3季迎頭趕上了

2023-10-31 02:40
底特律三大車廠在勞資談判中大幅讓步，承諾提高薪資和福利，營運成本大增；分析師預估，平均每家公司每年人事成本將增加逾10億元，車價恐受影響。(美聯社)

汽車罷工和解 底特律3大車廠平均年增10億成本 車價恐調漲

2023-11-04 21:51
投資人最近非常擔心特斯拉的營運前景。（歐新社）

汽車業前景黯淡 特斯拉市值不到2周縮水1300億元

2023-10-31 22:54

超人氣

更多 >
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選