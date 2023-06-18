福特董事長：美國還沒準備好與中國競爭電動車領域

福特執行董事長小威廉·克萊·福特表示，美國應該趕快衝刺，以利與中國在電動車領域競爭。圖為小威廉·克萊·福特去年在底特律車展為美國總統拜登做解說。（美聯社）

福特執行董事長小威廉 ·克萊·福特（Bill Ford Jr.）表示，美國在生產電動車 方面「還沒有準備好」與中國競爭，而福特正採取「全體動員」的方式做準備。

福特在接受CNN專訪時表示：「他們非常迅速地發展，他們以大規模發展，而且現在正在出口。他們現在還沒到這裡，但我們認為某個時間點他們很快將來臨，而我們需要準備好，我們正在做準備。」小威廉·克萊·福特是創辦人亨利·福特（Henry Ford）的曾孫。

中國即將成為全世界第二大客車出口國，可能會改變全球汽車 產業、動搖其汽車貿易夥伴和競爭對手國的主導地位。大陸製汽車的外銷量自2020年來已經大增兩倍，去年超過250萬輛，挑戰德國等傳統汽車出口大國。

福特今年宣布將為密西根一座電動車電池廠投資35億美元，但卻引發爭議，因為福特宣布將靠來自大陸寧德時代的技術和支援進行營運。

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg ）18日在接受彭博電視專訪時談到了相關挑戰，他說，美國必須超越大陸在電動車電池方面的優勢，此外，要建立關鍵材料的提煉產能。

布塔朱吉說，美國必須確保「準備好擁有經濟上合理、環境上合理與地緣政治穩定的做法，以便經濟朝向獲得這些日益重要的元素」。

福特不認為在美國生產將迫使價格上漲的說法，主張在美國生產很重要，而且製造業的就業機會可以帶來加乘效果，讓經濟更強勁。福特說：「一旦成本曲線開始下滑，而你開始提升生產曲線，價格將下滑，就算我們位處這裡，價格也將下滑。」

目前中國正深入歐洲電動車市場，在歐洲所賣的陸製汽車，多數是來自特斯拉生產的電動車。目前為陸企擁有的前歐洲品牌，例如Volvo、MG，以及從Dacia Spring或BMW iX3等其他品牌，都是只在中國製造。