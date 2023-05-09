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TOYOTA RAV4奪2022年全球銷售冠軍 Tesla Model Y排第3

記者陳威任／綜合報導
Toyota RAV4依然是全球銷量冠軍。（圖：Toyota提供）
Toyota RAV4依然是全球銷量冠軍。（圖：Toyota提供）

雖然2023年已經進入五月，但關於去年汽車市場更進一步的數據統計日前才公布，市場調查研究機構JATO Dynamics發布了去年的完整全球銷售報告，去年全球共售出7940萬輛新車。這一數字與2021年相比下降了2%，北美、歐洲和中國等核心市場在2022年都出現下降。另一方面，印度、中東、東南亞和非洲等新興市場均有增長，增長幾乎完全抵消了其他地區的下降。

其中，印度的需求猛增24%，達到437萬台的新紀錄。這些結果使印度超越日本成為世界第三大汽車市場。儘管銷量有所增加，但每1000名居民僅售出3.1輛汽車——在前25大汽車市場中最低。

根據JATO獲得的數據，TOYOTA RAV4是去年全球最暢銷的車型，全球共交車超過100萬輛，其中43%銷往美國和加拿大。緊隨其後的是TOYOTA Corolla，去年銷量約為99.2萬輛，第三名是Tesla Model Y，全球註冊量為 74.7萬輛。總體而言，TOYOTA去年擁有5款全球最暢銷車型。Ford、Nissan和Honda各有一款車型，而Tesla有兩款車型進入了前10名，也是前10名中唯二的純電車款。

2022全球市場銷售前10名車款。（截圖自JATO.COM）
2022全球市場銷售前10名車款。（截圖自JATO.COM）

其中，豐田集團的全球銷售額增長了0.3%，這主要歸功於中國的強勁業績，中國目前是其最大的市場，領先於美國和日本。福斯汽車集團去年是全球第二大暢銷汽車集團，儘管其銷售額大幅下降了10%。 現代起亞排名第三，其次是Stellantis和通用汽車。

Toyota Corolla Sedan。 （圖：Toyota提供）
Toyota Corolla Sedan。 （圖：Toyota提供）

JATO的報告還顯示，去年增長最快的汽車製造商是比亞迪。這家中國公司在去年增加了1.5%的全球銷售占，目前來到2.42%的全球銷售占比。 該品牌還是僅次於Tesla的全球第二大暢銷純電動汽車製造商。說到電動汽車領域，去年共售出737萬輛電動汽車，比2021年增加了290萬輛。BEV占全球汽車市場的9.3%。

比亞迪成為除了特斯拉以外最成功的電動車品牌。（取材自比亞迪）
比亞迪成為除了特斯拉以外最成功的電動車品牌。（取材自比亞迪）

Tesla Model Y。（取材自Tesla）
Tesla Model Y。（取材自Tesla）

Tesla Model 3。（取材自Tesla）
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