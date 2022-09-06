購車萬年選擇題 什麼車色才最適合你的車？

銀色也是市場上最常見的車色選擇。（記者陳威任／攝影）

大多數人在買車時，優先考量的可能是品牌、售價、性能或安全性，但其實還有一個萬年選擇題，那就是到底要選什麼車色？除了要考量車款定位外，選一個合適的顏色，也能夠展現車款的個性及個人風格，此外如果是持有幾年就要脫手的情況下，車色更是扮演相當重要的角色。

那些車型適合什麼顏色？

對於不同類型的汽車 ，有一些流行的顏色，從傳統轎車到華麗的跑車或敞篷車，許多製造商都在開發獨特的車色，這些車色可以識別為特定的車款或品牌專屬烤漆色調。一般來說，基本顏色多半是免費的，而較繁複的、甚至是個性化的顏色，則可能需要額外加價選配。

雖然市場主流色不外乎是白黑灰銀紅藍等，但也並非每個市場對於車色的接受度都相同，以美國市場為例，經典的轎車車型，通常最受歡迎的配色是白色或黑色，近年灰色也非常受歡迎。部分品牌為了給原本較顯老氣的車款注入活潑氣息，越來越多車商也提供紅色或藍色的選項。

紅色車色相當適合掀背車款。（記者陳威任／攝影）

相較於四門轎車，五門掀背車通常更充滿活力，所以在色彩選擇上往往會鼓勵採用亮色或是更鮮明的色彩，尤其是如果又屬於運動化車型時，可以期待例如橘色、紅色，甚至綠色等。

而目前當紅的休旅 車，由於多半以家庭為訴求，加上近年來位居購車主流地位，以美國市場為例依然是以白色、黑色或灰色為大宗，但也有包括棕色、綠色、銀色和藍色。同樣地越來越多主打運動化或性能訴求的跑旅也會以紅色來彰顯個性。

而色彩選擇最豐富的車款，應該就是外表華麗的跑車，明亮的紅色、藍色、綠色，甚至紫色或金色等更狂野的色調都能夠凸顯跑車的線條及獨特定位；美式肌肉 車更是擁有有令人興奮的多樣化車色烤漆。

跑車族群多喜歡鮮豔的車色，圖為TOYOTA GR86 6AT。（記者陳威任／攝影）

最常見的汽車顏色有哪些？

雖然不同市場有不同的流行色，但總括來說，2021年和2022年最受歡迎的汽車顏色似乎是銀色，然後是白色和黑色。這些中性色調具有最廣泛的吸引力，並且在購買新車時通常不收費。這些顏色也使轉售變得更容易，因為大多數人並不反對這些顏色，而且多數汽車在這些車色下通常看起來都不錯。想要販售二手車，白色或黑色的車款肯定比令人眼花繚亂的鮮豔車色更容易，除非遇到特定有眼光的買家可能尋找特別車型及顏色。

什麼顏色的車漆最難保持清潔？

奇怪的是，兩種最受歡迎的汽車顏色──黑色和白色──也是最難保持清潔的顏色之一。洗完黑色汽車後，幾乎立即出現灰塵和污垢，而白色汽車極易受到泥漿飛濺的影響。從好的方面來說，在白色汽車上不容易看到划痕或瑕疵。

黑色給人穩重權威感，也是許多豪華車喜歡的配色。（記者陳威任／攝影）

那些車色最耐髒？那些車色最能確保行車安全

一般而言適合灰色、銀色、棕色或淺褐色最適合隱藏灰塵、污垢和泥土，在視覺感受上最耐髒，如果平時是懶得花太多心思清潔車款的人，不妨可以考慮這些車色。另外，白色、銀色和淺灰色等淺色系，在陽光反射下容易隱藏輕微划痕和微小凹痕。

帶點水泥色澤的灰色系，給人濃厚科技感。（記者陳威任／攝影）

另外，如果是著眼行車安全考量，白色、黃色、金色或橘色等明亮的顏色，被認為更安全，因為它們更容易看到。黑色、藍色、灰色或是深紅色等車色，在夜間或惡劣天氣下則容易看不清。

不分級距，白色依然是市場的主流色。（記者陳威任／攝影）

紅車更難賣？

市場上有一說是紅車比較難脫手，但沒有數據支持紅色烤漆的汽車比任何其他顏色更難銷售的觀點。事實上，根據細分市場的不同，它們甚至可能更具吸引力。跑車和掀背車如果搭配紅色車色，看起來特別有活力。當然，還是要隨著不同市場的喜好程度來看。

不知道該選什麼車色？

當然，還是有很多對於車色有選擇障礙，想要獨特卻又擔心影響二手價，現在很多人會選擇以包膜方式來處理，一來省去了購買特殊色的折價風險，二來也可以保護原廠烤漆，三來更能夠盡情展現車主個人品味以及對於愛車的想像，是近年來許多人偏好的選項。