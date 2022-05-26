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美第一季豪華電動車逐步上升 Tesla依然是絕對王者

記者陳威任／綜合報導
今年第一季美國註冊了158,689輛電動車。其中，Tesla的註冊量為113,882輛，比去年同期增長了59%。（路透）
今年第一季美國註冊了158,689輛電動車。其中，Tesla的註冊量為113,882輛，比去年同期增長了59%。（路透）

即便如美國這種講究大排量動力的國家，在電動化時代也不得不逐漸轉型，又以豪華品牌最為明顯。從2022年第一季的新車登記數據可以看出，電動車開始在美國豪華汽車領域有了突破性成長。截至今年第一季為止，電動汽車占輕型汽車市場的4.6%。尤其第一季美國就註冊了158689輛電動車。

根據美國-愛爾蘭跨國消費者信用報告公司Experian的報告，Tesla現在已經成為是豪華車領域的唯一市場領導者，註冊量達到113882 輛（同期增長59%）。這意味著僅Tesla就占據了豪華市場的21.8%市占率，其他品牌也銷售越來越多的全電動或插電式混合動力車。

有趣的是，Tesla成功地保持了較高的增長率，並與位居第二的BMW拉開距離，後者擁有80482輛，現在落後3.3萬輛，成為「其餘汽車品牌中最好的」。幾乎所有品牌都受到晶片缺乏問題而被迫減產限制供應，這導致交付量大幅下降。一個例外是Genesis（現代汽車集團的豪華品牌），但它的銷售仍僅是起步而已。

美國豪華市場2022年第一季銷售：

Tesla: 113,882 (增加59%)

BMW: 80,482 (衰退3%)

Lexus: 66,907 (衰退17%)

Mercedes-Benz: 60,632 (衰退21%)

Audi: 37,566 (衰退37%)

Cadillac: 29,840

Acura: 29,260 (衰退26%)

Volvo: 23,513 (衰退20%)

Lincoln: 19,977 (衰退29%)

Land Rover: 15,581 (衰退39%)

Porsche: 13,262 (衰退24%)

Genesis: 12,549 (增加53%)

Infiniti: 11,740 (衰退43%)

Alfa Romeo: 3,542 (衰退32%)

Jaguar: 2,610 (衰退36%)

整體市場: 521,343 (衰退12%)

性能電旅Audi e-tron S、e-tron S Sportback。（圖：...
性能電旅Audi e-tron S、e-tron S Sportback。（圖：Audi提供）

作為參考，奧迪在第一季售出了3,252輛全電動汽車，VOLOV在第一季售出了約6,018輛插電式汽車（包括 1,658輛純電車款），佔其總銷量的四分之一。Mercedes-Benz在此期間售出了2,091輛純電車EQS，略高於Porsche Taycan（1,925 輛）。BMW正在增加其全新電動汽車的交付量，因此其第一季度的業績還不算高——347輛iX和13輛i3及i8。其他電動新創品牌未擠進榜內的包含Lucid（360輛)及Rivian（1227輛）。

VOLVO的電動化策略同時以PHEV和純電車款雙管齊下，成績也有目共睹。（圖：V...
VOLVO的電動化策略同時以PHEV和純電車款雙管齊下，成績也有目共睹。（圖：Volvo提供）

汽車 Tesla 電動車

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