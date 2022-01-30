賣破220萬輛創新高 BMW榮登2021全球豪華品牌銷售之王

BMW在去年12個月份裡共繳出了2,213,795輛，不僅較2020年成長了9.1%，超過220萬輛的銷售成績更是品牌歷年來新高。 （取材自BMW）

2021年同樣有著新冠肺炎（COVID-19）疫情 攪局，並且還多了車用晶片短缺的難題，不論是平價品牌或是豪華車商都因此受到了影響，但BMW似乎在這波艱難的困境中挺了過來，因為在BMW日前公布的銷售成績裡，由BMW、MINI、Rolls-Royce三大品牌所組成的BMW Group，2021年在全球共交付了2521525輛，相比2020年增長了8.4%。

BMW M GmbH性能車系的銷量在去年達到了163,542輛締造史上新高。圖為小改款BMW X4 M Competition。 （取材自BMW）

更驚人的是，集團銷量最大宗來源的BMW，在去年12個月份裡共繳出了2213795輛，不僅較2020年成長了9.1%，超過220萬輛的銷售成績更是品牌歷年來新高，而且還超越了百年來的競爭對手Mercedes-Benz，成為了2021年全球豪華品牌銷售冠軍。BMW對於去年的好表現表示，品牌能夠創下佳績的最大原因之一為電動車 銷量與日俱增，再加上邁入G世代的車系深受好評，且BMW M GmbH性能車系的銷量又來到了史上新高，種種原因使得BMW在去年的銷量達成史無前例的新高。

提到了電動車，BMW與MINI兩品牌去年共售出了328316輛的電動車 (包括複合式動力與純電動車)，占了整個集團總銷量約13%，且比起2020年的銷售表現更是大幅成長70.4%。

小改款BMW iX3。（取材自BMW）

包括BMW品牌首部純電休旅 iX3、MINI Cooper SE三門純電掀背車，與對於BMW有著一定貢獻與歷史定位的i3，在去年分別交付了37939輛、34851輛、28216輛，穩定成長的因素使得BMW Group的電動車銷量再度上揚。而去年底正式上市的全新純電休旅iX與純電四門轎跑i4，將有望為BMW Group的電動車銷量再創下一波高峰。

BMW與MINI兩品牌去年共售出了328,316輛的電動車。（取材自BMW）

此外，BMW M GmbH性能車系於2021年成長13.4%且年銷突破16萬輛，對此原廠在新聞稿中表示，自去年春季開始販售的性能大鼻孔M3與M4獲得了消費者的青睞，雖然說發表後還是有不少人無法習慣G80、G82車頭上的碩大水箱護罩，但銷量證明大鼻孔也是可以被消費者接受的。

BMW大鼻孔在問世後話題不斷，但銷量證明了消費者還是很買單。（取材自BMW）

BMW甚至特別強調M系列能夠再增長的最大功臣，就是進入第二代的BMW 4 Series Coupe (G22)，尤其配置3.0升直列六缸引擎的M440i xDrive更是深受消費者的喜愛。而近期加入BMW M GmbH陣容中的iX M60與i4 M50，皆計畫於今年陸續投入市場中販售，有了這兩台純電性能車的加持後，也許BMW的M系列年銷量又將攀上高峰。

BMW iX M60是品牌第一款M Performance的純電休旅。（取材自BMW）

至於集團另外兩個品牌MINI與Rolls-Royce，2021年銷量皆有著成長的好表現，MINI去年共交付了302144輛、成長3.3%，其中更有約17%是電動車型 (包括純電MINI Cooper SE)。

MINI在2021年的銷量成長了3.3%。（取材自自MINI）

而Rolls-Royce的部分更是創下了品牌117年歷史的銷售新高，售出5586輛、大增48.7%的成績為2021年畫下完美的句點。品牌的首款純電勞斯萊斯Spectre，目前已計畫將於2023年發表，Rolls-Royce先前也正式宣布品牌將於2030年時轉型為純電層峰豪華品牌。

Rolls-Royce去年創下了品牌117年歷史的銷售新高。（取材自Rolls-Royce）

BMW與MINI去年不論是在歐洲、亞洲或美洲的銷量皆有所成長，銷量最大宗的中國市場共售出了846237輛，與2020年相比增長了8.9%，由華城寶馬負責生產的BMW iX3，去年在中國市場亦交付超過21000輛，使得品牌在中國的電動車銷量因此成長了69.6%。