訂單逾15萬張 全新純電皮卡Ford F-150 Lightning投產

Ford F-150 Lightning純電皮卡。 摘自Ford

在各車廠紛紛投入車輛電氣化的計畫後，近期在市面上也出現了各式各樣的純電動車 ，就連具備乘載容量與動力豐沛的皮卡亦增加了電動化的選項，包括Tesla、GM、Ford與電動車新創公司Rivian，皆陸續發表了Cybertruck、Hummer EV純電悍馬、F-150 Lightning與R1T，而近期Rivian宣布品牌搶先其他三間車廠，全球首輛純電皮卡已正式下線！

Ford F-150 Lightning純電皮卡正式投產。 摘自Ford

除了Rivian之外，Ford也於近日表示品牌首款純電皮卡F-150 Lightning正式進入產線開始量產，而在5月20日開放預訂的當天，Ford便於12小時內收穫了2萬張訂單，且僅過了三週的時間就達到了10萬張訂單，到了9月16日更是突破了15萬張，目前開始在Ford新電動車工廠Rouge Electric Vehicle Center生產的F-150 Lightning，便是在消化這超過15萬張訂單，Ford為此更額外投入了2.5億美元更新廠區，此舉也因此為當地創造出450個就業 機會，而這有助於讓F-150 Lightning年產量提高到8萬輛。

Ford F-150 Lightning純電皮卡目前已收到超過15萬張訂單。 摘自Ford

FordF-150 Lightning在美國 共有四種車型可選擇，分別為Pro商用版、XLT、LARIAT與Platinum，售價介於39,974美元至90,474美元 ，並預計於明年春季正式上市。

這輛純電皮卡採用雙馬達的四輪驅動設定，並分為基礎里程與長里程兩種版本，基礎車型最大馬力可輸出426hp/107.1kgm，充滿電後最多可跑370公里；至於長里程版本除了續航距離增加到482公里外，最大馬力也提升到了563hp/107.1kgm，從靜止加速至100km/h僅需4秒即可完成。

Ford F-150 Lightning純電皮卡正式投產。 摘自Ford

而Ford F-150 Lightning除了提供普遍常見的家用充電樁外，亦可使用輸出功率達150kW的DC直流快速充電器，讓基礎里程版本車型僅需44分鐘就能將電量從15%補充至80%，長里程版本的快充時間則是縮短至41分鐘。另外，Ford F-150 Lightning還提供了反向供電系統，且全車還配有高達11個插座，使車輛可在戶外供電器使用，假使遇到特殊狀況如停電時，也能為住家提供長達三天的緊急備用電源。