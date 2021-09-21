想買Acura NSX Type S？很抱歉…限量300台24小時完售

Acura NSX Type S。 摘自Acura

雖然AcuraNSX的標準版本在美國 的銷售狀況不如預期，也成為Acura要停產NSX並推出最終限量版Type S的原因之一。但根據外媒Motor1的報導指出，在美國限量300台的NSXType S在開放預訂後不到24小時訂單就已經爆滿，目前還有100人在候補名單上。

Acura NSX Type S。 摘自Acura

這輛NSXType S除了具有紀念價值外，同時也是Honda /Acura品牌至今最強大的超級跑車，以標準版NSX為基礎做了許多的動力升級，透過更換全新設計的噴油嘴、新的中冷器，以及與NSX GT3 Evo共用的新渦輪增壓器，讓引擎輸出從500 hp增加到 520 hp，扭力達到61.2kg-m。加上電動馬達的輸出後，NSXType S綜效輸出達到600hp/68kg-m，9速雙離合器變速箱也已重新調校並獲得更高的性能。

Acura NSX Type S。 摘自Acura

由於重新設計的的空力套件也讓NSXType S增加了下壓力，NSXType S也應該是有史以來操控性最好的NSX。希望減輕一點重量的買家可以選配的輕量化套件，該套件包含了Brembo碳陶煞車、碳纖維引擎蓋和碳纖維內飾套件，可將車重削減26.2 公斤。

雖然美規300台的Acura NSX Type S已經完售，但日本 方面則是有30輛Honda NSX Type S的配額，其餘的20輛則會分散在世界各地的市場販售，若是想要購入NSX Type S的消費者，可能得追蹤那剩下的50輛配額了。