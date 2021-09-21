我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱曾接觸證據：疫情源自武漢實驗室可能性95%

聯大演說未提中國 拜登：我們無意尋求新冷戰

想買Acura NSX Type S？很抱歉…限量300台24小時完售

記者趙駿宏／綜合報導
Acura NSX Type S。 摘自Acura
Acura NSX Type S。 摘自Acura

雖然AcuraNSX的標準版本在美國的銷售狀況不如預期，也成為Acura要停產NSX並推出最終限量版Type S的原因之一。但根據外媒Motor1的報導指出，在美國限量300台的NSXType S在開放預訂後不到24小時訂單就已經爆滿，目前還有100人在候補名單上。

Acura NSX Type S。 摘自Acura
Acura NSX Type S。 摘自Acura

這輛NSXType S除了具有紀念價值外，同時也是Honda /Acura品牌至今最強大的超級跑車，以標準版NSX為基礎做了許多的動力升級，透過更換全新設計的噴油嘴、新的中冷器，以及與NSX GT3 Evo共用的新渦輪增壓器，讓引擎輸出從500 hp增加到 520 hp，扭力達到61.2kg-m。加上電動馬達的輸出後，NSXType S綜效輸出達到600hp/68kg-m，9速雙離合器變速箱也已重新調校並獲得更高的性能。

Acura NSX Type S。 摘自Acura
Acura NSX Type S。 摘自Acura

由於重新設計的的空力套件也讓NSXType S增加了下壓力，NSXType S也應該是有史以來操控性最好的NSX。希望減輕一點重量的買家可以選配的輕量化套件，該套件包含了Brembo碳陶煞車、碳纖維引擎蓋和碳纖維內飾套件，可將車重削減26.2 公斤。

雖然美規300台的Acura NSX Type S已經完售，但日本方面則是有30輛Honda NSX Type S的配額，其餘的20輛則會分散在世界各地的市場販售，若是想要購入NSX Type S的消費者，可能得追蹤那剩下的50輛配額了。

NSX Type S以限量350台的方式出售，美國市場300台、日本30台、餘海...
NSX Type S以限量350台的方式出售，美國市場300台、日本30台、餘海外市場20台。 摘自Acura

美國 Honda 日本

上一則

監管機關證實 對3千萬輛車安全氣囊展開新調查

延伸閱讀

美二手車價 夏季蟄伏後 9月又蠢動 疑經銷商囤貨

美二手車價 夏季蟄伏後 9月又蠢動 疑經銷商囤貨
Nissan GT-R輾壓野馬和喜美 仍是社群媒體上最夯汽車

Nissan GT-R輾壓野馬和喜美 仍是社群媒體上最夯汽車
更輕更快更限量 Lexus將推2022年式RC F富士賽道限定版

更輕更快更限量 Lexus將推2022年式RC F富士賽道限定版
好想贏韓國...Acura這款車竟跑不贏對手Genesis和Kia？

好想贏韓國...Acura這款車竟跑不贏對手Genesis和Kia？

熱門新聞

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克以視訊連線方式，參加中國的「世界新能源汽車大會」。(路透)

挽救特斯拉形象？馬斯克讚中國車廠競爭力「世界第1」

2021-09-17 03:01
全球晶片短缺與東南亞新冠疫情持續延燒，迫使日本豐田與本田等車廠減產。路透

晶片荒延燒 豐田、本田日本車主須等一年才能拿到車

2021-09-19 07:30
一名挪威車主在其交付的特斯拉Model Y車內發現中國品牌的火腿腸。（和訊汽車網）

全新特斯拉竟藏1根「中國火腿腸」 挪威車主看傻眼

2021-09-18 00:03
新創事業Rivian首輛電動皮卡組裝出廠，使該公司成為全球第一家讓電動皮卡進入消費者市場的公司。（取材自推特／@RJScaringe）

領先特斯拉 亞馬遜出資Rivian 全球最早讓電動皮卡上市

2021-09-15 01:55
美國通膨升溫，二手車價格也直線飆升。圖為馬里蘭州的二手車經銷商。（Getty Images）

美二手車價 夏季蟄伏後 9月又蠢動 疑經銷商囤貨

2021-09-18 20:16
全新Hyundai Casper預購首日收穫18,940張的訂單，使其成為現代汽車集團歷史上單日預售量第六高的新車。摘自Hyundai

韓國總統也買了 「現代小精靈」預購首日接單1.9萬張

2021-09-16 15:57

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品

花38萬住養老院吃海鮮、泡溫泉 一年後天天吃冷凍食品
華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術
通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招