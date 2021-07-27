恐怖分子太哈它了...Toyota對這款新車下達禁止轉賣令

Toyota怕全新Land Cruiser 300落入恐怖分子手中。 摘自Toyota

Toyota 全新Land Cruiser 300發表後，在日本 的人氣爆棚，預接單量超過22,000張，但接單爆量之餘，原廠同時也一併擔憂著，這樣龐大的訂購量，會不會是有人想要外匯出去轉賣。然而最喜歡Land Cruiser車系的又屬中東及非洲衝突地區的恐怖份子，這樣可能又會讓世界陷入安全危機，同時又造成品牌的負面形象。

根據日本網站Creative Trend的報導指出，Toyota現在對購買Land Cruiser 300的買家都必須要簽署協議，確認交車後的Land Cruiser 300都不會以任何形式轉售。

Toyota祭出政策，禁止全新Land Cruiser 300車主交車後轉賣。 摘自Toyota

以下為Toyota在日本全國經銷商處和客戶簽訂的內容：

「請客戶確認，此交易不是基於出口或轉售目的，因為存在違反外匯法的風險，並且根據出口目的地不同，有可能會導致威脅全球維安的重大問題。

確認項目：1. 我不會出口或轉售訂購的車輛；2. 如確定不能接受而撤單，則無異議；3. 如果違反了第1項準則，原廠將會在發現後禁止未來交易的可能；4. 確認訂購的車款不違反骨董商法和車庫法，並遵守各種法規。」

Land Cruiser 300發表後，日本預接單量超過22,000張。 摘自Toyota

但Toyota這項協議中的第1條並沒有明確表明不能轉售的期限是多久，但根據報導指出，最初在經銷商那聽到的期限是1年禁止轉售。另外，若違反了禁止轉售的條款，那麼第3條協議裡的「禁止未來交易的可能」，就意味著這個買家，往後都不能在全日本的Toyota經銷商處購車，Toyota也不會賣你任何車款。

目前Toyota只針對Land Cruiser 300的買家祭出此協議。 摘自Toyota

Toyota會祭出這項限制背後的原因，似乎是為了防止Land Cruiser 300落入那些給品牌帶來負面形象的人手裡。因為Toyota的這些越野車款已經成為在中東恐怖分子作戰的首選。甚至美國 財政部還曾質疑Toyota為什麼他們的汽車會不斷落入極端分子手中。

不過其實除了恐怖分子外，Toyota也是怕有心人大量採購Land Cruiser 300後轉手賺取利潤，讓中古車市場十分動盪。但目前Toyota只針對Land Cruiser 300的買家祭出此協議，同樣也是恐怖分子愛好車款的Hilux則不在此限。