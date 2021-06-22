我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國駐美大使崔天凱發辭別信：近日將回中國

新書爆：疫情初期 川普想把海外染疫公民送關達納摩灣

保羅沃克「玩命關頭」開的車子 55萬美元拍賣售出

記者趙駿宏／綜合報導
橘紅色的Toyota Supra是保羅沃克經典戰車之一。（取材自Barrett-Jackson官網）
橘紅色的Toyota Supra是保羅沃克經典戰車之一。（取材自Barrett-Jackson官網）

已故影星保羅沃克（Paul Walker）在「玩命關頭」第一集駕駛的亮橘色Toyota Supra改裝車，近日以55萬美元拍賣售出。

在「玩命關頭」第一集裡面，保羅沃克飾演的布萊恩·歐康納（Brian O'Conner）在拍攝車內駕駛以及車外的場景時都是使用這一輛車作為拍攝(拍攝時有許多輛相同的道具車)，在拍完「玩命關頭」第一集後，這輛車甚至改了改車漆顏色，繼續參與了「玩命關頭」第二集的演出，也就是開場的那輛金色Supra，不過在拍攝結束後，劇組又將它恢復了第一集的橘色外貌。

這一輛Toyota Supra道具車當初在設計時便決定採用十分亮眼的Lamborghini Diablo亮橘色車身，搭配全車彩繪貼膜，加上Bomex的Bodykit空力套件、TRD開孔引擎蓋、誇張的APR大尾翼、Dazz Motorsport Racing的五輻兩片式電鍍鋁圈，忠實呈現2000年初期美國街頭改車文化的樣貌，也讓這台主角專屬坐駕的人氣居高不下。

內裝方面，即便只是道具車，劇組仍然為它改裝了MOMO三輻式賽車方向盤、Greedy渦輪、水溫、油壓的三環表，並將車內用藍色麂皮重新包覆過，其餘則維持原廠的內裝鋪陳，使得車室依然保有Supra最初的設計樣貌。但其中較有趣的一點是，這輛車其實是四速自排的版本，但劇組為了使它看起來像手排車款，便換上SPARCO排檔頭並將附近稍微改造一下，讓自排排檔桿看起來也能如手排一般。

這輛Toyota Supra道具車在外觀上也做了許多改裝。（取材自Barrett...
這輛Toyota Supra道具車在外觀上也做了許多改裝。（取材自Barrett-Jackson官網）

至於動力部分，由於這僅是一輛道具車，所以它並沒有像電影裡唐老大說的擁有800hp這麼狂暴的馬力，但依然是搭載經典的2JZ-GTE 3.0升直六Twin Turbo引擎，馬力預估在280-330hp左右的原廠設定值。

Toyota 美國 電影

上一則

流線造型+低調外觀…Puma與Ferrari推出聯名超炫鞋款

延伸閱讀

曝肖戰私人行程引來水洩不通人潮 火鍋店頻道歉

曝肖戰私人行程引來水洩不通人潮 火鍋店頻道歉
2022北美年度風雲車入圍名單 休旅領軍 電動車大放異采

2022北美年度風雲車入圍名單 休旅領軍 電動車大放異采
保羅沃克獨生女加入「玩命關頭」？ 馮迪索答案有玄機

保羅沃克獨生女加入「玩命關頭」？ 馮迪索答案有玄機
紅髮童星難找「王冠」劇組也被哈利王子弄得傷腦筋

紅髮童星難找「王冠」劇組也被哈利王子弄得傷腦筋

熱門新聞

現代汽車在印度、越南、俄羅斯等新興市場的銷售表現，正後來居上、超越日本車廠。圖／路透

現代汽車強攻新興市場 表現超越日系車廠

2021-06-18 15:17
2021 Nissan GT-R也停止接單了。（取材自Nissan.JP）

才剛停掉Skyline…Nissan GT-R也停止接單引揣測

2021-06-14 21:02
一輛特斯拉電動車4月17日在德州休士頓市郊區出車禍起火燃燒後的殘骸。路透

特斯拉Model S車禍火警 消防人力和用水量遠超乎想像

2021-06-21 07:51
美規Corolla Cross各車型都將Toyota Safety Sense主動式安全防護系統以及全車九具防護氣囊納入配備中。 （圖：Toyota提供）

2022北美年度風雲車入圍名單 休旅領軍 電動車大放異采

2021-06-21 01:31
美國上路的汽車平均年齡首見超過12歲，而二手車市場需求高，車價比一年前上漲46.7%。(路透)

美國平均車齡首見超過12歲 二手車車價年漲46.7%

2021-06-14 04:10
Hyundai-Kia集團的5.0 Tau GDi V8引擎功臣身退。（取材自Genesis）

Genesis G90、Kia K9不再用 現代集團最後V8引擎將淘汰

2021-06-15 21:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
從台灣飛美國打疫苗 民眾嘆如「兩個世界」

從台灣飛美國打疫苗 民眾嘆如「兩個世界」
一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破
美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起
白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付

白宮釋出5500萬劑疫苗 台灣兩輪均獲分配已完成交付
她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量

她在家裡拍「成人片」 鄰居按門鈴：拜託降低電視音量