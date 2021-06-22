保羅沃克「玩命關頭」開的車子 55萬美元拍賣售出

橘紅色的Toyota Supra是保羅沃克經典戰車之一。（取材自Barrett-Jackson官網）

已故影星保羅沃克（Paul Walker）在「玩命關頭」第一集駕駛的亮橘色Toyota Supra改裝車，近日以55萬美元拍賣售出。

在「玩命關頭」第一集裡面，保羅沃克飾演的布萊恩·歐康納（Brian O'Conner）在拍攝車內駕駛以及車外的場景時都是使用這一輛車作為拍攝(拍攝時有許多輛相同的道具車)，在拍完「玩命關頭」第一集後，這輛車甚至改了改車漆顏色，繼續參與了「玩命關頭」第二集的演出，也就是開場的那輛金色Supra，不過在拍攝結束後，劇組又將它恢復了第一集的橘色外貌。

SOLD! The "10-second car" has crossed the block selling for a record-breaking $550,000! Driven by actor @RealPaulWalker and featured in two of "The Fast and Furious" films, this 1994 #ToyotaSupra proved to be an icon of car culture. @TheFastSaga @Toyota #Supra pic.twitter.com/GNJnGh0AmL — Barrett-Jackson (@Barrett_Jackson) June 20, 2021

這一輛Toyota Supra道具車當初在設計時便決定採用十分亮眼的Lamborghini Diablo亮橘色車身，搭配全車彩繪貼膜，加上Bomex的Bodykit空力套件、TRD開孔引擎蓋、誇張的APR大尾翼、Dazz Motorsport Racing的五輻兩片式電鍍鋁圈，忠實呈現2000年初期美國 街頭改車文化的樣貌，也讓這台主角專屬坐駕的人氣居高不下。

內裝方面，即便只是道具車，劇組仍然為它改裝了MOMO三輻式賽車方向盤、Greedy渦輪、水溫、油壓的三環表，並將車內用藍色麂皮重新包覆過，其餘則維持原廠的內裝鋪陳，使得車室依然保有Supra最初的設計樣貌。但其中較有趣的一點是，這輛車其實是四速自排的版本，但劇組為了使它看起來像手排車款，便換上SPARCO排檔頭並將附近稍微改造一下，讓自排排檔桿看起來也能如手排一般。

這輛Toyota Supra道具車在外觀上也做了許多改裝。（取材自Barrett-Jackson官網）

至於動力部分，由於這僅是一輛道具車，所以它並沒有像電影 裡唐老大說的擁有800hp這麼狂暴的馬力，但依然是搭載經典的2JZ-GTE 3.0升直六Twin Turbo引擎，馬力預估在280-330hp左右的原廠設定值。