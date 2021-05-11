Renault Sport將轉型併入Alpine 經典R.S.品牌成絕響

Renault Megane RS Trophy。 摘自Renault

Renault為因應電動化浪潮，近年來積極推動社內整併，然而作為集團新戰略計劃的一部分，其性能車部門Renault Sport的所有車款將全數併入Alpine性能子品牌底下，這也代表我們熟悉的Clio RS、Megane RS車名中的R.S.廠徽將會直接消失。

Renault"RS"從今年開始將不復存在，全數整併進Alpine。 摘自Alpine

Alpine執行長Laurent Rossi表示：「作為Renault集團品牌重組 計劃的一部分，所有的性能部門都必須掛上Alpine的品牌名稱，體現品牌的價值與抱負。而Alpine的目標是成為具創新與技術的高端運動性能品牌，Alpine豐富的賽事與性能車經驗將是我們的一大助力。」

Renault此舉意味著未來所有的性能車型都將獲得Alpine廠徽，而不再使用Renault Sport這個伴隨著品牌走過20年的R.S.廠徽。不僅如此，原本掛在Renault Sport旗下的Renault F1 車隊也於今年賽季正式更名為Alpine F1車隊，Renault Sport這個名稱將在今年度徹底走進歷史。

Alpine成為Renault所有運動性能產品的唯一品牌。摘自Alpine

此外，Alpine已宣布與Lotus合作開發一款新跑車，並計劃成為100％電動汽車 品牌。

Alpine產品性能工程總監Robert Bonetto也說到：「通過合併為Alpine汽車，為車隊注入了新的活力，在Alpine車隊與Renault集團的強力支持下，讓我們能展開豐富的開發項目，對於我們的工程師來說，集團整合這項決定非常激勵人心。(同時也代表資源整合)」