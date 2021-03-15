BMW M3、M4歷經五個世代與35年銷售期 儼然品牌經典

BMW M3(F80)、M4(F82)。 圖／BMW提供

BMW最受歡迎的M Power車系歷經35年的歲月，BMW也在此刻發佈了一系列銷售歷史回顧，讓大家了解這麼多年來BMW M3有多麼受歡迎。同時也提供了新的M3、M4的銷售預估。

BMW M3長達35年的銷售史可說是十分成功。 摘自Carscoops

從BimmerToday和Bimmerpost提供的圖表來看，最初代的E30 M3於1986年開始一直生產到1991年，在這段時間裡售出了18,000輛。而來到了第二代E36 M3，BMW更是取得空前的成功，從1992-1999這段7年多的時間內一共生產了71,000輛E36 M3，可見M3是愈來愈受消費者喜愛。

BMW E30 M3。 圖／BMW提供 BMW M3(E36)。 圖／BMW提供

進入了21世紀，在2000年至2006年之間生產的E46 M3的銷量也非常強勁，比起前一代E36有過之而無不及，一共生產了86,000輛。但有趣的是，接替的E9X(90、92、93) M3是唯一一款使用V8引擎的M3，但卻在2007-2013年間僅生產了66,000輛，甚至比E36時期還少。

BMW M3(E46)。 圖／BMW提供 BMW M3(E92)。 圖／BMW提供

到了2014年，BMW F世代出爐，將雙門Coupe獨立為4-Series，也因此誕生了四門M3、雙門M4這樣的車系關係，並且回歸直六引擎，反而讓銷售獲得更大的成功，在2014-2020間M3、M4加總起來共售出了111,000輛。

預估新款G80 BMW M3 Competition M xDrive車型將是銷量大宗。 摘自Carscoops

至於改變設計風格的G世代現行款M3和M4，BMW原廠預估帶有M xDrive四輪驅動系統的旗艦M3 Competition車型將成為最受歡迎的產品，占總銷量的60%，而標準版後驅車型的M3 Competition將佔銷量的28%，最後入門級距，也是唯一配備六速手排變速箱的M3應佔總銷量的12%，而美國 將會是M3主要的銷售市場，將佔全球銷量的41%之多。

配備M xDrive旗艦M4 Competition Coupe會占約63%的銷量。 摘自Carscoops

至於新的M4，配備M xDrive四輪驅動的旗艦M4 Competition Coupe可能會占到約63%的銷量，後輪驅動的M4 Competition Coupe則佔29%。入門級M4 Coupe預計將僅佔總銷量的8%。