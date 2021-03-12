Volvo前兩月銷量大漲三成 XC40單月賣了快1.6萬輛

Volvo XC40二月於全球共售出15,818輛。摘自Volvo

繼一月繳出全球售出59,855輛、成長高達30.2%的表現後，瑞典戰神Volvo在今年二月同樣交出了亮眼的成績單，Volvo在僅28天的二月共交付了50,895輛，與去年同期相比增加了27.8%，並達到了品牌史上銷量最佳的二月份。

Volvo今年前兩月的銷售狀況成長了三成。 摘自Volvo

隨著COVID-19新冠肺炎疫情 逐漸好轉下，市場對於汽車的需求也日漸復甦，包括美國 、歐洲與中國 市場的銷量都有所增長，讓Volvo在今年前兩個月份的銷售達到了110,383輛，相較2020年同期表現，Volvo的銷量成長幾乎接近了三成、達到29.1%！

Volvo XC60二月份於全球共售出了14,463輛。 摘自Volvo

美國與中國市場的需求增加幫助Volvo衝刺了銷量，Volvo前兩個月在中國共售出近三萬輛的成績，與去年同期相比大漲160.6%，而原廠對此表示，Volvo今年一月與二月在中國會有爆炸性成長，是設法彌補去年因受到疫情的損失。至於美國市場在今年前兩月也有著23.7%的成長，尤其是XC休旅兄弟更有著近80%的銷量漲幅！

全新Volvo C40 Recharge為40車系第二款純電車。摘自Volvo

而致力於轉型為電動車品牌的Volvo，由純電與插電車型組成的「Recharge」車系，近期的銷售狀況也愈趨理想，二月份銷售還占了總銷量的26.6%！另外，Volvo在三月初發表了全新純電小跑旅C40 Recharge，是品牌首款本身無內燃機車型可選擇的純電動車，其預計在今年秋季正式投產。