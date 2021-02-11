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去年英國最受歡迎車色不是黑與白！猜第一是什麼顏色？

記者趙駿宏／專題報導
2020年英國最受歡迎車色排名。 摘自SMMT
2020年英國最受歡迎車色排名。 摘自SMMT

說到顏色，每一個人根據個性、喜好的差異，對於顏色的喜愛程度都有所不同。但在選擇汽車的車漆顏色上，白與黑似乎成為全球車主的共同語言，也是最保險的車色選擇。但黑白稱霸車色這件事，這幾年在英國卻逐漸被推翻。

根據英國汽車製造商和貿易商協會（SMMT）發布的最新數據，在2020年「灰色」已經連續三年成為英國最受歡迎的新車顏色，而黑色與白色分別排名第二和第三。其中較為特別的顏色為黃色，2020年英國黃色新車的比例提升了50%，來到了第九名；紅色則是自1997年以來表現最差的一年，排名滑落至第五名。

完整名次為第一名：灰色、第二名：黑色、第三名：白色、第四名：藍色、第五名：紅色、第六名：銀色、第七名：橘色、第八名：綠色、第九名：黃色、第十名：銅色。

英國2020前10大車色車輛總數表。 摘自SMMT
英國2020前10大車色車輛總數表。 摘自SMMT

2020年英國總共售出了397,197輛灰色汽車，這意味著所有售出的新車中有將近24.3％都是灰色，若是在加上黑色與白色，這三種顏色的新車佔比將會來到61.6%，表示有六成以上的民眾仍然抵擋不了灰、黑、白的誘惑。

如上述所示，雖然黃色車的市場銷售增加了50％，但仍然只生產了6,816輛。同時，紅色車的註冊量十年來首次下降至20萬以下，降至147,222，創下自1997年以來的最差紀錄。

Peugeot 208為最多人選擇黃色的車款。 摘自Peugeot
Peugeot 208為最多人選擇黃色的車款。 摘自Peugeot

至於類型方面，英國2020年掛牌的新車，無論是汽油還是柴油車款，分別以248,182和84,489輛讓灰色成為最受歡迎的顏色；而純電動車則是以白色車最受歡迎，共25,689輛；PHEV車款則是黑色的需求最大，為17,989輛。

同時2020年也是英國電動車銷售創紀錄的一年，電動車總計佔新車領牌數總量的10％，對比2019年的3%簡直是跳躍性的增長。

根據統計，在2020年英國新車掛牌共註冊了106種不同的車色，其中在A-segment的小車車型上最受歡迎的車色依舊是白色；而E-segment等級的車型或是豪華轎車等車款則是以黑色為大宗。在這106種顏色中，最不受英國民眾喜愛的車色為栗色(maroon)。

在英國Volkswagen Golf的車主大多都選擇灰色。 摘自Volkswag...
在英國Volkswagen Golf的車主大多都選擇灰色。 摘自Volkswagen

在依前十大車色作為基準統計的表格中，灰色佔最多的車型為Volkswagen Golf，黑色白色則為Mercedes A-Class，藍色為Ford Fiesta，紅色與橘色為Vauxhall Corsa，Mini則大多數人會選擇銀色，至於增長50%的黃色以及第十名的銅色則是由Peugeot 208和3008所帶起的風潮。

Vauxhall Corsa為最多人選擇橘、紅色的車款。 摘自Vauxhall
Vauxhall Corsa為最多人選擇橘、紅色的車款。 摘自Vauxhall

如果從英國2020年銷售前十大車款來看，其中的六款車最多人選的顏色都是灰色，不過其中銷量第一的Ford Fiesta以及同集團的Focus，在英國最多人選的車色是藍色，可見藍色在英國幾乎等於Ford的代表車色了。

Ford Fiesta則是以藍色為大宗。 摘自Ford
Ford Fiesta則是以藍色為大宗。 摘自Ford

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