Toyota RAV4遙遙領先！2020全球休旅銷售排名出爐

2020年全球休旅銷售排行榜出爐，Toyota RAV4持續穩坐冠軍。 圖／Toyota、Honda提供

全球休旅 銷售狂熱，改變既有的銷售版圖，放眼全球休旅銷售排行榜，從國際知名市調機構《Focus2Move》所提供的數據進行彙整，挑出2020年全球最熱賣的10款休旅車。當中，已經連續多年奪下榜首的Toyota RAV4，依舊繼續蟬聯銷售冠軍。

已經連續多年奪下榜首的Toyota RAV4，去年全球總銷售超過97萬輛。 圖／Toyota提供

2020年全球休旅銷售排行榜，Toyota RAV4以971,516輛的成績名列第一。縱使疫情肆虐全球各地並影響各車廠銷售數據，但Toyota RAV4相比前年仍繳出1.9％的銷售成長佳績。至於另外一款日系休旅銷售霸主Honda CR-V則以705,651輛排行第二，只是兩車之間的差異已經超過26萬輛，懸殊之大也讓Honda CR-V難以追趕。

Honda CR-V去年共銷售705,651輛，雖然表現不錯但只能排在第二名。 圖／Honda提供

德系品牌中熱賣的休旅Volkswagen Tiguan，由於正逢小改款產品轉換期間，雖然去年出現18.8％的銷售跌幅，但仍以607,121輛的銷售成績排行第三。其次為韓國汽車品牌Hyundai的Tucson，去年共銷售出462,110輛排行第四；第五則是即將推出大改款車型的Nissan Qashqai（373,654輛），整體而言前五名與2019年的排行相同。

福斯Tiguan去年正逢小改款轉換期，但仍有607,121輛的銷售成績。 圖／Volkswagen提供 Hyundai Tucson不僅排行第四，今年大改款車型也將有更強的銷售實力。 圖／Hyundai提供

中國品牌Haval（哈弗）的H6，早在幾年前就進榜成為全球熱賣的休旅車之一。雖然2020年的銷售量也有所衰退，不過名次卻躍升至第六（360,676輛）；第七則是Kia Sportage（359,308輛），第八則首見豪華品牌賓士GLC（356,867輛）、第九Mazda CX-5（346,951輛）、第十為美國Chevrolet Equinox（344.571輛）。

中國品牌哈弗H6休旅車，早在幾年前就進榜成為全球熱賣的休旅車之一。 圖／哈弗汽車提供 賓士GLC則為全球熱賣休旅前十名中，唯一進榜的豪華品牌。 圖／Mercedes-Benz提供

2020全球休旅銷售Top 10：

1.Toyota RAV4：971,516輛

2.Honda CR-V：705,651輛

3.Volkswagen Tiguan：607,121輛

4.Hyundai Tucson：462,110輛

5.Nissan Qashqai：373,654輛

6.Haval H6：360,676輛

7.Kia Sportage：359,308輛

8.Mercedes-Benz GLC：356,867輛

9.Mazda CX-5：346,951輛

10.Chevrolet Equinox：344,571輛