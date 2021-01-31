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在美註冊I-Power商標 Infiniti往電動化品牌邁進

記者趙駿宏／綜合報導
Nissan Ariya。 （取材自Nissan）
Nissan Ariya。 （取材自Nissan）

Nissan在2010年透過發表了第一代Leaf電動車，將自家電動化品牌「E-Power」推向世界，而E-Power概念在往後也應用於新世代電動車Ariya與增程混合動力的Note與Kicks上。然而，Nissan最近又在美國註冊了「I-Power」名號，根據推斷應該是要給豪華品牌Infiniti專用的電動化品牌名稱。

根據媒體CarBuzz在美國專利商標局發現的文件，Nissan已於2021年1月5日註冊I-Power商標，申請在往後產品中使用I-Power名稱。考慮到E-Power的命名與產品連結聯，I-Power有極大機會是用於未來Infiniti所推出的混合動力與電動化車系產品。

Infiniti Q Inspiration Concept。（取材自Nissa...
Infiniti Q Inspiration Concept。（取材自Nissan）

Infiniti作為Nissan的在美國的豪華品牌，曾一度在北美有不錯的成績，但近年來受到母廠內部問題拖累，導致這幾年下來銷售較為疲乏。但Infiniti官方已經承諾將成為「可持續經營的豪華品牌」，首席執行長Ashwani Gupta在接受採訪時表示，Infiniti將共享Nissan的EV平台和E-Power電動動力總成，包括Nissan Ariya的E-4orce四輪驅動系統，但Infiniti車款的配置將具有豪華車的調校與不一樣的名稱。這番宣言也讓I-Power作為Infiniti電動車品牌的可信度也愈來愈高。

Infiniti Qs Inspiration Concept。（取材自Niss...
Infiniti Qs Inspiration Concept。（取材自Nissan）

雖然到目前為止Infiniti尚未有配置I-Power的車種出現，但前幾年出現的QX Inspiration概念車或許就會冠上I-Power動力（或許與Nissan Ariya共用平台？），屆時Infiniti將會以電動跨界跑旅的形式推出品牌第一款電動車型。

QX Inspiration Concept。（取材自Nissan）
QX Inspiration Concept。（取材自Nissan）

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