房車成為黃昏產品？Kia Cadenza與K900退出美國市場

Kia Cadenza與K900兩款大型房車將暫時退出美國市場。（取材自Kia）

大型房車似乎真的成為黃昏產品！月中更新自家廠徽的韓系車商Kia，最近宣布品牌大型房車Cadenza與K900今年將停止在美國 販售，原因相當顯而易見，身為地位日益萎縮的中大型房車Cadenza，與品牌大型旗艦豪華房車K900，近年在美國的銷售表現實在是太差強人意了！

攤開Kia去年在美國的年銷成績單，儘管受到新冠疫情 影響而使銷售表現相比2019年下滑了5%，但品牌的休旅 陣容包括Soul、Seltos、Sportage、Sorento、Telluride與Sedona/Carnival，合計銷售達到品牌年度總銷量的62.36%，比起前一年的58%又小幅提升，算是撐起了Kia去年在美國的銷售表現；然而，休旅大軍不畏疫情的強悍銷量，卻讓大型房車顯得黯然失色。

Kia Cadenza/Cadenza去年在美國僅賣出了「1265輛」，Kia K900的銷量更慘，2020年在美國只有「305」的台難堪成績，連時不時就傳出要停產的「刺針」Stinger，2020年在美國還交付了破萬台的12556輛銷售表現，Cadenza與K900在美國疲軟的銷售狀況，也讓韓系車商Kia決定今年先暫時不賣這兩款房車 (目前官網尚未下架)。

另外，主打「豪華」享受的Kia K900在美國漸漸難以生存也是有其原因，同集團的豪華品牌Genesis在進軍北美後，儘管最奢華高檔的G90房車在北美是品牌銷量的吊車尾，但G90去年在美國仍然賣出2072輛，而Kia Cadenza與K900合計加總還不及於Genesis G90！

不僅如此，Kia K900自2015年起至2020年在北美共六年間的銷量僅有6130輛，是全品牌銷量最低的車款，順帶一提，同集團的Hyundai Grandeur旗艦房車其實已在2017年因為銷量疲軟而退出了美國市場。

除此之外，Kia的休旅大軍實在來勢洶洶，自從僅在美國販售的旗艦大休旅Telluride問世後，就為Kia投入了更多銷量助益，同時也讓Telluride成為品牌目前最重視的銷售主力選手之一。

話雖如此，Kia也未放棄自家其餘的房車，包括Forte、K5 (前身在美國名為Optima)、Rio等，去年在美國也都有不錯的銷量表現，其中，年販84997輛的K3甚至還超越品牌2020年最熱賣的休旅Sportage (84,343輛)；而去年下半年才在美國登場的新世代Kia K5，上市僅四個月便交出31656輛，更展現了連四月銷售成長的強勁表現！

Kia計畫在2020年式的美規Cadenza與K900完售後便將這兩輛產品下架，並暫時退出美國市場，不過根據韓媒的報導指出，下一代將改頭換面的Kia Cadenza，其車名也會升級成「K8」，試圖甩掉過去Cadenza低迷的銷量並藉此與Hyundai Grandeur抗衡，Kia期望全新「K8」能夠複製第三代K5的成功表現，使其不管未來在自家南韓與北美市場都能再繳出一份漂亮的銷售成績單。