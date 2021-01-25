我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區加護空床率回升至23% 有望解封？

CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

Hyundai、Kia靠休旅車抗疫！在美銷售優於同業

編譯陳律安／綜合報導
Hyundai Palisade是品牌第一款大型旗艦休旅。(取材自Hyundai)
Hyundai Palisade是品牌第一款大型旗艦休旅。(取材自Hyundai)

在新冠肺炎疫情肆虐之際，南韓兩大車廠Hyundai、Kia汽車去年在美國、歐洲、中國等三大主要市場的銷售不振。

韓聯社報導，南韓前兩大車廠Hyundai與Kia，2020年在美國、歐洲及中國的銷量下滑，原因是疫情衝擊汽車生產和銷售。

在這三大主要市場中，Hyundai與Kia在中國表現最差，Hyundai與Kia在2020年當地銷量合計為66萬4744輛，比2019年銳減27%。自2017年以來，Hyundai與Kia的中國銷量一路下滑，原因是首爾當局當年部屬薩德飛彈防禦系統，與北京當局關係緊張，引發中國民眾抵制韓貨。

Hyundai與Kia去年歐洲銷量為84萬1250輛，比一年前減少21%；去年美國銷量則降至122萬輛，比一年前少7.6%。

然而，即便下滑，Hyundai與Kia在美國市場的表現仍比同業優異，歸功於Hyundai Palisade休旅車，與Kia Telluride休旅車銷售暢旺。

Hyundai汽車2020年全球銷量為374萬輛，比2019年減少15%；Kia汽車去年全球銷量則為261萬輛，年減5.9%。

Hyundai與Kia今年合計銷售目標為708萬輛，比去年總銷量提高12%。為達成銷售目標，Hyundai與Kia打算聚焦於推銷休閒用途的車種，並推出更多在地化車款，以吸引主要市場的客戶。

Kia Telluride不僅在美國銷量開紅盤，更拿下2020北美「Utilit...
Kia Telluride不僅在美國銷量開紅盤，更拿下2020北美「Utility Vehicle of the Year」多用途車款年度風雲車大獎。(取材自Kia)

中國 美國 汽車

上一則

車用晶片大缺貨 德車廠被迫減產

延伸閱讀

現代、起亞汽車去年美歐中銷售不振 中國銷量特別糟

現代、起亞汽車去年美歐中銷售不振 中國銷量特別糟
抗疫抗俄之間終極選擇 烏克蘭夾縫中求生存

抗疫抗俄之間終極選擇 烏克蘭夾縫中求生存
現代汽車獲最多IIHS安全獎2021 Palisade休旅車榮獲2020最佳安全首選+大獎

現代汽車獲最多IIHS安全獎2021 Palisade休旅車榮獲2020最佳安全首選+大獎

比Kona還入門的小休旅 全新Hyundai Bayon上半年現身

比Kona還入門的小休旅 全新Hyundai Bayon上半年現身

熱門新聞

網友分享汽車不起霧秘訣，肥皂」可以拿來當作「擋霧神器」。汽車示意圖。 （取材自ingimage）

天冷！汽車擋風玻璃狂起霧 內行靠這招：省錢又撐很久

2021-01-18 20:05
網友提問，車子裡應該放什麼物品防身，許多人認真推薦滅火器。（示意圖／取材自Ingimage）

車上應該放什麼防身？內行人推：「它」能自救也能救人

2021-01-20 20:19
Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered。取材自Peugeot

獅子不發威當病貓？Peugeot有意推全車系配置性能車型

2021-01-22 01:50
中國新年將屆，愛車清潔美容成為車主大事。 （圖：APGO提供）

洗車必學「5步驟」 教你輕鬆省錢又不傷車

2021-01-21 00:10
蘋果執行長庫克。（路透）

打死不說！庫克對Apple Car進度保密到家

2021-01-18 01:35
儘管BMW去年在北美銷量下滑17.5%，但其仍順利連霸了北美豪華車銷售冠軍。摘自BMW

BMW 2020北美豪華車銷量二連霸！Volvo成唯一正成長豪華品牌

2021-01-20 14:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復

川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復
拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購
亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判
陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點
「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先