Hyundai、Kia靠休旅車抗疫！在美銷售優於同業

Hyundai Palisade是品牌第一款大型旗艦休旅。(取材自Hyundai)

在新冠肺炎疫情肆虐之際，南韓兩大車廠Hyundai、Kia汽車 去年在美國 、歐洲、中國 等三大主要市場的銷售不振。

韓聯社報導，南韓前兩大車廠Hyundai與Kia，2020年在美國、歐洲及中國的銷量下滑，原因是疫情衝擊汽車生產和銷售。

在這三大主要市場中，Hyundai與Kia在中國表現最差，Hyundai與Kia在2020年當地銷量合計為66萬4744輛，比2019年銳減27%。自2017年以來，Hyundai與Kia的中國銷量一路下滑，原因是首爾當局當年部屬薩德飛彈防禦系統，與北京當局關係緊張，引發中國民眾抵制韓貨。

Hyundai與Kia去年歐洲銷量為84萬1250輛，比一年前減少21%；去年美國銷量則降至122萬輛，比一年前少7.6%。

然而，即便下滑，Hyundai與Kia在美國市場的表現仍比同業優異，歸功於Hyundai Palisade休旅車，與Kia Telluride休旅車銷售暢旺。

Hyundai汽車2020年全球銷量為374萬輛，比2019年減少15%；Kia汽車去年全球銷量則為261萬輛，年減5.9%。

Hyundai與Kia今年合計銷售目標為708萬輛，比去年總銷量提高12%。為達成銷售目標，Hyundai與Kia打算聚焦於推銷休閒用途的車種，並推出更多在地化車款，以吸引主要市場的客戶。