福特將推出7種新車型 要在歐洲、中企搶市場

中國車企迅猛的出海趨勢，讓深耕歐洲市場多年的歐美老牌車企倍感壓力。美國汽車製造商福特發布，到2029年公司將在歐洲推出七款新車型，以期提振疲軟的乘用車銷量，對抗來自中國競爭對手的激烈競爭，並保持在歐洲商用車市場的優勢。（路透）

中國車企迅猛的出海趨勢，讓深耕歐洲市場多年的歐美老牌車企倍感壓力。美國汽車製造商福特發布，到2029年公司將在歐洲推出七款新車型，以期提振疲軟的乘用車銷量，對抗來自中國競爭對手的激烈競爭，並保持在歐洲商用車市場的優勢。

路透報導，福特歐洲區總裁鮑姆比克表示，福特計畫是真正擴大市占，在一個競爭對手眾多、幾乎趨於碎片化的市場中，福特需要脫穎而出。

福特推出的新車型中，有五款將是乘用車，包括一款小型電動車 和一款小型電動SUV。這兩款車將在法國北部雷諾的工廠，使用這家法國汽車製造商的技術生產。另外還有三款SUV，將同時推出混合動力版本和純電動版本。

福特還批評了歐洲推動電動車轉型的政策，稱「二氧化碳排放目標必須反映真實消費者需求」，並表示相關立法應支持插電式混合動力車和增程式電動車，而不應只支持純電動車。

隨著福特在歐洲進行重組，該公司已關閉位於德國 薩爾路易士的工廠，並在科隆工廠裁員。

行業遊說團體歐洲汽車製造商協會（ACEA）的數據顯示，就在十年前，福特還是歐洲第四大車企，在全歐洲的汽車銷量超過100萬輛。

而去年，該公司的汽車銷量僅略高於42.6萬輛，排名跌至第8位，位居賓士 之後。

福特正試圖重整旗鼓，然而此時，包括比亞迪和奇瑞在內的中國車企，正在大舉進軍歐洲市場，且銷量迅猛增長。以去年為例，福特在歐洲的銷量增幅僅為0.1%，而比亞迪的銷量卻增長近270%。

在商用車領域，福特依然是歐洲最大的品牌之一，儘管Stellantis集團旗下多個品牌的合計銷量仍高於福特。

福特還表示，將立即在歐洲開售Ranger Super Duty皮卡，供應急服務、林業、礦業和軍方使用。

今年晚些時候，福特還將推出一款專為城市地區設計的全電動廂式貨車。

值得一提的是，急於與中國競爭對手搶市場的福特，並沒有放棄與陸企的合作。

福特首席執行官法利上月透露，福特計畫在海外擴大與中國汽車製造商的合作。他指出，從技術、成本以及執行速度來看，中國車企「在很多方面都處於世界領先水準」，「現實是，如果一家車企不能像中國人那樣變得強壯，就很難活下去。」

華爾街日報對此評價，法利的表態是迄今為止最強烈的跡象，代表美國汽車製造商正調整策略，以適應中國企業的快速崛起，透過尋求合作來保持全球競爭力，而不是簡單地抵制這些競爭對手。