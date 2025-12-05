川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

我的頻道

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

編譯周辰陽／即時報導
川普總統5日在真實社群發文，宣布批准在美國生產輕型車。圖為一輛速霸陸R1。(路透)
川普總統5日在真實社群發文，宣布批准在美國生產輕型車。圖為一輛速霸陸R1。(路透)

川普總統對日本廉價又省油的輕型車（K-Car）情有獨鍾，5日在真實社群發文，宣布批准在美國生產這類「迷你車」（TINY CARS），更大讚「不貴、安全、省油，簡單地說，非常棒！」但媒體指出，即便相關部門找到合法化的方法，經濟現實與物理限制幾乎註定讓此構想難以實現。

Axios報導，美國新車價格持續攀升，目前平均已突破5萬美元，川普對此表示擔心，也是他下令放寬汽車燃油效率標準的原因。他於3日在白宮宣傳新油耗規範時脫稿演出，讚揚最近日本行看到的小型汽車，強調「真的很可愛」、「真的很好，而且價格便宜」。他說：「這真的給人們一個擁有汽車的機會，可以擁有一輛全新的車，而不是可能不那麼理想的車。」

運輸部長達菲隔天受訪時表示，運輸部正在消除監管障礙。他指出：「如果這些車有市場，我希望給我們的製造商生產的機會。這類車能不能上高速公路？可能不行，但在城市中沒有問題，如果主要在市區開車，可能是一個不錯的解決方案。」

達菲的說法凸顯日本輕型車之所以難以進入美國市場的原因。首先，這種車真的很小，不到70匹馬力。如果一輛三倍重的車衝過來，輕型車的駕駛不會想在高速公路上嘗試匯入車道。此外，若被美國常見的SUV車款撞上，生存機率更微乎其微。

若要在美國銷售輕型車，車體必須重新設計與測試，以符合美國安全標準，包含更堅固更重的底盤、擴大的撞擊緩衝區、美規安全設備與燈光系統等改良。甚至大型卡車與SUV可能也需重新設計，以在與輕型車碰撞時提升安全性。這些改造所需的成本將抵消輕型車的價格與效率優勢，而通用與福特早已將小型車生產移往海外，因為在美國根本無利可圖。

美國國會或國家公路交通安全管理局（NHTSA）可能創建一個新的輕型車類別與較低的碰撞標準，但聯邦法規制定可能需要多年，各州也可能需要重寫法律以允許這類車輛。

Axios最後寫道，川普說得沒錯，這些輕型車確實很迷人，也正確指出汽車買家需要更低成本的選擇。但由於種種原因，美國不太可能銷售輕型車，更不用說在美國本地生產。

