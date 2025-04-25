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最便宜電動皮卡Blank Slate亮相 號稱美國生產、明年底交車

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Blank Slate。(取材自Slate Auto官網)
Blank Slate。(取材自Slate Auto官網)

獲得亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）投資的電動車新創公司「Slate Auto」24日正式推出旗下首款電動皮卡「Blank Slate」，售價2.5萬美元起，若加上聯邦稅收抵免，售價將更低，成為目前美國市場上最便宜的電動皮卡。該車主打極簡設計與高度客製化，預計於2026年底開始交車，並開放以50美元訂金預購。

綜合Car and Driver、WIRED報導，這款雙人座皮卡採用單一車型與灰色外觀，標配52.7kWh電池，續航力約150英里（約241公里），亦可選配84.3kWh電池，續航力提升至240英里（約386公里）。車款採NACS北美充電標準，支援11kW交流電形式充電，或最高120kW直流快充，從20%電量充至80%電量只要半小時。

動力系統為單馬達後輪驅動，輸出201匹馬力與195磅呎扭力，0至60英里加速約8秒。載重能力達1433磅，拖曳能力為1000磅，車長約175吋，貨斗長度為5呎，尺寸接近1980年代的小型皮卡。

為降低生產成本，Blank Slate採用複合材料車身，省去金屬沖壓與烤漆工序，預計每年可節省3.5億至5億美元的設廠成本。內裝極為簡約，無中控螢幕，僅提供手機支架，車窗為手搖式，亦無收音機等配備。

Slate Auto強調「我們打造，你來實現（We built it, you make it）」的理念，提供超過100種選配配件，包括可將皮卡改裝為五人座SUV的套件，價格約5000美元。該套件包含車頂、後座椅與安全氣囊等，安裝後可變更車輛用途。

Slate Auto由前亞馬遜員工創立，並獲得貝佐斯的部分資金支持，已籌資超過1.11億美元。Slate Auto計畫在美國中西部設廠，專注於低成本製造與個人化市場，並瞄準年輕族群與車隊市場，未來亦可能與亞馬遜合作。

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