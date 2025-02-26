豪車媲美賓士？小米董座：電動車年銷1萬輛「有九成把握」

小米董事長雷軍在微博預告小米SU7 Ultra，聲稱「打造屬於這個時代的新豪車」，並指其目標為「性能比肩保時捷、科技緊追特斯拉、豪華媲美BBA」。（取材自微博）

小米 集團董事長雷軍26日在微博發文稱，新款電動車 小米SU7 Ultra產品力很強，團隊信心十足，1萬輛的全年銷量目標已有九成把握。

雷軍指出，SU7 Ultra的初衷是打造屬於這個時代的新豪車，目標是性能比肩保時捷、科技緊追特斯拉 （Tesla）、豪華媲美BBA（BMW、賓士、奧迪）。

小米在去年10月的發布會提及，SU7 Ultra預售價人民幣81.49萬元（約11.2萬美元），相對於小米SU7標準版起售價人民幣21.59萬元（約2.9萬美元），SU7 Ultra定價是其3.8倍。

此外，旗艦手機小米15 Ultra，與「新豪車」小米 SU7 Ultra，將於27日晚間7時連袂揭曉，雷軍曾形容，Ultra就是極致的追求和純粹的嚮往。這是小米最近5年高端探索的「答卷之作」，也是小米向超高端進發的開始。

高盛近期上調了小米電動汽車的銷量預期，預計需求與產能前景更加樂觀。分析師Timothy Zhao及團隊發布的報告顯示，已將小米2025年的電動車銷量預期從29萬輛上調至35萬輛，較當前市場共識高出21%；同時，2026年銷量預測也由48萬輛上調至65.5萬輛，增長幅度達到48%。雷軍曾在去年12月31日的圍爐跨年直播活動中透露，小米汽車2025年交付目標是30萬輛。