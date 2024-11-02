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小米SU7 Ultra實際配備 雷軍：比Model S Plaid高檔

記者林宸誼／即時報導
小米集團董事長雷軍資料圖。中新社
小米集團董事長雷軍資料圖。中新社

小米SU7 Ultra量產版日前公布，小米集團董事長雷軍1日透過直播表示，SU7 Ultra量產版定價對標特斯拉，並稱SU7 Ultra標配版本實際配置比Model S Plaid高檔。雷軍表示，希望SU7 Ultra標配版「出道即巔峰」。

每日經濟新聞報導，談到小米SU7 Ultra定價人民幣81.49萬元（約11.44萬美金）是不是飄了，雷軍表示，三年半前做車的時候就定了一個目標，要向標竿學習，就是特斯拉、保時捷。

雷軍說：「當時我在會上就問了一個問題，有沒有勇氣和信心跟特斯拉定一樣的價錢？過去我們永遠是做更好的產品，賣更便宜的價錢，如果定一樣的價錢，我們有些利潤可以用於加大研發投入。」

小米SU7 Ultra預售價定在人民幣81.49萬元，與特斯拉Model S Plaid版境內售價相同。

在10月29日舉行的xiaomi 15系列暨小米澎湃OS 2新品發布會上，小米推出SU7 Ultra。小米SU7 Ultra原型車刷新紐北賽道四門車圈速紀錄，成為紐北史上最速四門車。

雷軍並在當日微博宣布：「小米SU7 Ultra預訂開啟10分鐘，小訂量突破3,680輛，感謝大家支持。」

雷軍在直播中表示，「今年年初蘋果宣布放棄造車，所以小米汽車就立了一個flag，小米汽車要成為支持蘋果用戶最好的汽車，我們就下了很大功夫，思考如何更好地支持蘋果生態。」

雷軍透露稱，「今天小米SU7的車主裡，有56% iPhone的用戶，當然有一部分是iPhone和小米雙持的使用者，這個數字讓我們特別驚喜。今年年初，我就在公司力推一個策略，要求我們人車家多終端都要支持蘋果使用者，要讓蘋果用戶更好地融入和接入小米生態。」

對於何時能看到小米SU7 Ultra實車的提問，雷軍稱，小米SU7 Ultra預計明年3月正式上市，近期會開啟全大陸巡展，兩周後也會參加廣州車展，車展現場會展示小米SU7 Ultra實車。

雷軍表示，特斯拉和保時捷都是大規模的量產車，量產車需要考慮多場景，要可街可賽，平時要能用就需要一堆舒適配置在裡面，車會重，不能做到極致。「此外，想要大規模銷售的話，成本不能太高，所以就不能全用碳纖維，全用最好的東西，難度提高了，這就是我們特別佩服保時捷，特別佩服特斯拉的原因。」

小米15系列正式發布，售價人民幣4,499元（約631美金）起。雷軍表示，今年零件成本上漲非常多，另外小米在研發上投入也非常大，小米15確實需要漲價。小米一定會把產品做好。

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