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美對中關稅措施突宣布延期 中產電動車暫逃一劫

記者林宸誼／即時報導
美對中關稅措施突宣布延期 中產電動車暫逃一劫。(美聯社)
美對中關稅措施突宣布延期 中產電動車暫逃一劫。(美聯社)

白宮展開新一輪對中國的關稅戰延期。貿易代表署（USTR）30日表示，原定於8月1日生效，對中國電動車及電池、電腦晶片和醫療產品等一系列加稅措施不會如期執行，最少將會推遲兩周的時間。

白宮於5月發布對中國加徵301關稅四年期複審的結果，決定提高一系列中國進口產品關稅，其中，電動車關稅大幅調高3倍至100%，半導體和醫療產品關稅也調升至最高50％，預期涉及價值約180億美元商品。貿易代表署也於該月稍晚表示，新措施將於8月1日正式上路。

不過，貿易代表署30日表示，該單位收到逾1100條涉及加徵關稅的意見，在與301條款委員會協商後，他們決定繼續審查所有意見，預估8月才會發布最終裁定，待最終決定公布的兩周後，新措施才會生效，意味著徵稅計畫最少將會延後兩周才開始執行。

貿易代表戴琪先前曾強調，面對中國竊取美國的智慧財產權，以修訂後的關稅加以應對是合理的，此外將會建立讓商界申請豁免部分機械設備、太陽能生產設備等關稅制度。

中國外交部發言人林劍5月10日曾指出，美國上屆政府對華加徵301關稅，嚴重干擾了美中正常的經貿往來，已被世貿組織裁定違反世貿規則。美方不但不糾正錯誤做法，反而繼續將經貿問題政治化，濫用所謂的301關稅複審程序，要進一步增加關稅，這是錯上加錯。

林劍表示，敦促美方切實遵守世貿組織規則，取消全部對華加徵關稅，更不得增加關稅。中方將採取一切必要措施捍衛自身權益。

關稅 電動車 戴琪

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